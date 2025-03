The Wall, painel da Samsung, moderniza ambientes de trabalho cada vez mais conectados

A modernização dos ambientes de trabalho tornou-se uma necessidade em qualquer linha de atividade após o início do retorno gradual dos trabalhadores às empresas, mesmo em modelos híbridos (remoto e presencial). Por isso, a tecnologia avançada da The Wall, display de última geração da Samsung que proporciona uma exibição de imagem anteriormente inatingível por meio da tecnologia Micro LED e 8K, mostra-se essencial para tornar mais fácil e prática a vida de colaboradores e clientes nesta retomada, que está reinserindo dezenas de milhares de pessoas a uma rotina de convivência em espaços compartilhados.

Comunicar mais e melhor, em altíssima resolução

As vantagens de contar com um ou mais painéis The Wall no ambiente de trabalho são inúmeras, a começar pela facilidade em transmitir qualquer tipo de mensagem – em texto, imagens estáticas ou vídeo, com ou sem áudio – com o máximo de precisão a um grande número de pessoas, ao mesmo tempo.

Nos escritórios, todas as equipes se beneficiam de um mural eletrônico de grandes proporções, seja na coordenação de atividades ou no repasse de comunicados importantes, assim como em locais em que houver grande quantidade ou circulação de pessoas, como hospitais, centros de distribuição, academias, aeroportos e tantos outros. Já nos pontos de venda direta de produtos e serviços, como shoppings, lojas de rua e restaurantes, a The Wall atua para comunicar diretamente aos clientes ativos e potenciais as principais mensagens de venda, além de avisos e, claro, drops de informação e entretenimento.

“A tecnologia de altíssima resolução em imagem veio para ficar, não apenas para melhorar a qualidade do conteúdo que as pessoas consomem em casa, mas também para ajudar empresas de diversos níveis e segmentos a se comunicarem mais e melhor com todos os elos de sua cadeia, sejam clientes, parceiros ou colaboradores”, diz Kauê Melo, diretor da divisão de B2B e monitores da Samsung Brasil.

