Zappts oferece treinamentos online gratuitos para profissionais de TI durante o mês de outubro

A Zappts, empresa que desenvolve projetos de transformação digital para grandes marcas, promove, durante o mês de outubro, três eventos online e gratuitos voltados aos profissionais da área de TI. Os temas abordados incluem Infra As Code (IaC), Cloud Formation, uso de dados climáticos e Arduino para uso em projetos de microssatélites.

Os encontros virtuais acontecem até dia 21 de outubro, com a participação de especialistas convidados e colaboradores da empresa. Para recebimento do certificado de participação é necessário realizar a inscrição pela página do Sympla .

“Todos os meses temos a honra de trazer especialistas de peso de diversas frentes de atuação e além disso, para nós é de grande importância que nossos colaboradores, carinhosamente chamados de Zappters, também possam compartilhar o conhecimento que possuem com os demais profissionais da área ou pessoas interessadas em saber mais sobre esse segmento”, destaca o CEO da Zappts, Rafael Tiba.

Dedicada ao desenvolvimento de plataformas, softwares e canais digitais, especialmente com foco em Front-end, UX Design, Quality Assurance e Gestão de Ambientes Cloud, a Zappts realiza o planejamento, gestão e operação de serviços de criação de soluções digitais corporativas, gestão de ambientes e transferência de conhecimento por meio da tecnologia da informação. A empresa atua diretamente na aceleração de experiências digitais de marcas como Porto Seguro, Getnet, BTG Pactual, Cateno, Ambev, Multilaser, Ultragaz, C&A e Burguer King, entre outras.

Confira abaixo a lista dos eventos já realizados e disponíveis para acesso, além dos demais programados até o final deste mês:

Live: Uso de dados climáticos para prevenção de epidemias

Breve descrição: Criada pela Zappts, o objetivo desta live é mostrar como o uso de dados climáticos vem apoiando na prevenção da epidemia de dengue. Os palestrantes convidados são o professor de Fisiologia e Anatomia Humana do Senac de SJC-SP, Marco Mammoli, e o Docente de Tecnologia da Informação, Henrique Sanches.

Mammoli é especialista e pós-graduado em Cirurgia Bucomaxilo Facial, Ortopedia Facial, Ortodontia e Psicossomática. Desde 2018 é tutor no Clube de Ciências, desenvolvendo pessoas nas áreas de pesquisa e ciências. Sanches é um dos idealizadores do Clube de Ciências Senac SJCampos. Possui mais de 20 anos de experiência nas áreas de Desenvolvimento de Software (Modelagem de Dados, Análise de Sistemas, Bancos de Dados, Linguagens de Programação) e soluções em Produtos Microsoft (Excel Avançado e DashBoard, MS Project).

Nome do evento: Zappts – Treinamento gratuito de Infra As Code (IaC) e Cloud Formation

Data e hora: 14/10 às 19h

Custo: gratuito

Breve descrição: Neste treinamento desenvolvido pela Zappts, os participantes irão aprender o conceito de Infra As Code (IAC) e como utilizar o Cloud Formation no Amazon Web Services (AWS). O curso será ministrado pela Head de Backend e Arquitetura da Zappts, Thauany Moedano. A palestrante é certificada em AWS Cloud Practitioner e AWS Solutions Architect – Associate.

Nome do evento: Zappts – Automação de Hortas com Arduino como base para Projetos de Microssatélites

Data e hora: 21/10 às 19h

Custo: gratuito

Breve descrição: Desenvolvido pela Zappts, este treinamento tem o objetivo de abordar o projeto de hortas automatizadas como ferramenta de ensino e aprendizagem ao empreendedorismo de base tecnológica e negócios na área aeroespacial. Hortas escolares são instrumentos que, dependendo do encaminhamento dado pelo educador, podem abordar diferentes conteúdos curriculares de forma significativa e contextualizada, incluindo a construção de microssatélites. O treinamento prático usando microssatélites proporciona a vivência de todo o ciclo do projeto espacial.

O palestrante convidado é o Doutor em Engenharia, Jair Gustavo de Mello Torres, que há mais de dez anos atua em design e implementação de projetos de Educação Corporativa em empresas nacionais e multinacionais pelo SENAC-SP. Torres é pesquisador na área de Smart Cities e professor universitário na Universidade Paulista (UNIP). Também possui experiência na área de engenharia, tendo atuado em empresas do segmento de telecomunicações, mineração e biocombustíveis.