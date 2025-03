Passo a passo: como instalar o Windows 11 com um pendrive

A Microsoft anunciou oficialmente chegada do Windows 11, nova versão do sistema operacional presente na maioria dos computadores no Brasil e no mundo. A novidade era uma das maiores expectativas no mundo da tecnologia neste mês e já está à disposição dos usuários brasileiros.

Até alguns anos atrás, instalar o Windows não era um processo muito fácil e exigia algumas horas para que fosse concluído. Graças ao avanço da tecnologia, já é possível equipar os computadores com o sistema utilizando apenas um pendrive.

A Kingston Technology, líder mundial em produtos de memória e soluções de tecnologia, sugere um passo a passo ao usuário, utilizando apenas um pendrive Kingston. O tutorial é muito simples:

• Basta acessar outro computador e entrar no site da Microsoft

• Baixar o Windows 11 original e salvar em um pendrive Kingston, com pelo menos 8GB de espaço de armazenamento disponível.

• Após o processo, é só conectar o pendrive na nova máquina e seguir com a instalação.

• Ao concluir o processo, ejete o pendrive com segurança e aproveite a novidade!

Iuri Santos, gerente de tecnologia da Kingston no Brasil, explica que muitas pessoas não fazem ideia de que é possível instalar um sistema operacional utilizando um pendrive. “O processo é muito simples. O usuário pode instalar rapidamente e já utilizar o novo sistema em sua máquina com apenas alguns passos”.