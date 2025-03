Acer expande o portfólio de desktops gamers com o novo e poderoso Predator Orion 7000

A Acer anuncia a expansão de seu portfólio gamer Predator com os novos desktops Predator Orion série 7000, apresentando desempenho poderoso em um design impressionante, e dois projetores gamers inteligentes 4K. Para aprimorar ainda mais a experiência de jogo, a marca apresenta também a mesa gamer Predator, que oferece duas opções práticas de superfície e um conveniente rack de armazenamento.

“Os desktops Predator Orion série 7000 são equipamentos premium e poderosos para quem leva o jogo a sério, exigindo um desempenho incrível até mesmo dos títulos mais pesados”, diz Jeff Lee, Gerente Geral, Computação Estacionária, Negócios de Produtos de TI, Acer Inc. “Para oferecer esse desempenho de próximo nível, estamos entusiasmados por estar entre as primeiras empresas a trazer as novas CPUs Intel Core de 12ª Geração para o nosso portfólio de produtos.”

“Os processadores Intel Core de 12ª geração são um grande salto inovador para desempenho de jogos, além de contarem com memória, E/S e conectividade líderes da indústria”, pontua Marcus Kennedy, Gerente Geral de Games e Esportes da Intel. “Impulsionando o auge de seu desempenho está a nova arquitetura híbrida que combina dois novos núcleos de computação para oferecer desempenho incrível para altas taxas de quadros e desempenho multitarefa que os jogadores modernos esperam.”

Predator Orion 7000 – PC gamer atualizável com refrigeração líquida

Os novos e poderosos desktops gamers Predator Orion série 7000 (PO7-640) fornecem aos usuários tudo o que é necessário para enfrentar os jogos mais novos desta geração – e das próximas. Projetados para entusiastas de jogos hard-core, esses novos PCs gamers atualizáveis serão equipados com os mais recentes processadores IntelCorede 12ª geração para overclock e GPUs até NVIDIA GeForce RTX3090 seriese até 64 GB de RAM DDR5-4000.

O impressionante chassi compatível com EMI apresenta painéis laterais de vidro temperado transparente exibindo duas ventoinhas frontais Predator FrostBlade™ 2.0 de 140 mm (5,5 polegadas) e uma terceira ventoinha traseira Predator FrostBlade™ 2.0 de 120 mm (4,7 polegadas) que podem ficar acesas com uma gama deslumbrante de cores ARGB. A parte superior do gabinete do Orion 7000 possui uma abertura, possibilitando aos usuários substituírem essa ventoinha de 120 mm (4,7 polegadas) por uma de 240 mm (9,45 polegadas), enquanto o software PredatorSense integrado permite que os jogadores controlem a iluminação ARBG, a velocidade da ventoinha e o overclocking. Destacando a iluminação e o design ousados, estão um logotipo Predator azul-petróleo iluminado na frente do chassi e um botão liga desliga refratário na cor petróleo facilmente acessível na parte superior do sistema.

Além dessa estética atraente está o gerenciamento térmico excepcional, com as três ventoinhas Predator FrostBlade2.0 supracitadas, além de um refrigerador líquido AIO para CPU e gerenciamento avançado de fluxo de ar para resfriar efetivamente os componentes do sistema. As lâminas finas e curvas da ventoinha FrostBlade são projetadas para aumentar suavemente o fluxo de ar sem causar turbulência e para dissipar rapidamente o calor. Além disso, os rolamentos de rifle totalmente vedados e resistentes ao desgaste do ventilador evitam vazamentos de lubrificante e a entrada de poeira para manter a estabilidade e estender a vida útil do computador.

O Intel® Killer™ 2,5G LAN dá aos jogadores uma vantagem competitiva por meio da detecção e priorização de tráfego de jogo sobre outro tráfego de rede, resultando em conectividade mais suave e mais rápida para jogos online e streaming de mídia. As tecnologias Intel® Wi-Fi 6E (AX211)[1] e 2×2 MU-MIMO fornecem conectividade sem fio rápida e segura. Uma fera gamer, o Predator Orion 7000 oferece muitas portas para o usuário aproveitar os acessórios de jogos mais recentes. Na parte frontal do chassi, para acesso rápido, estão três USB 3.2 Gen 1 Type-A, um USB 3.2 Gen 1 Type-C e dois conectores de áudio. Na parte traseira, há três USB 3.2 Gen 2 Type-A, um USB 3.2 Gen 2×2 Type-C, duas portas USB 2.0 e três conectores de áudio.

Com amplo armazenamento, o equipamento inclui um compartimento de unidade de hotswap USB 3.2 Gen2 Type-C de 2,5 polegadas, 2 SSDs M.2 PCIe 4.0 NVIMe (até 1 TB cada) e dois HDD SATA3 de 3,5 polegadas (até 3 TB cada).

Projetores gamers Predator GD711 e Predator GM712

Predator GD711 é um projetor de jogos LED 4K inteligente que é compatível com os sistemas de jogos de console e PC. O projetor também possui um mercado de aplicativos integradoque oferece aos usuários acesso a uma variedade de serviços de streaming. O Predator GD711 apresenta uma ampla gama de cores que chega a 125% da taxa de área de Rec. 709, cobrindo a maior parte do espaço de cores dentro da gama, além de uma área significativa fora dela para oferecer aos jogadores níveis impressionantes de saturação de cores. 4.000 LED lúmens de brilho, alto contraste dinâmico e desempenho HDR10 garantem que o conteúdo tenha uma aparência brilhante.

O projetor inclui vários modos que os usuários podem alternar, dependendo de seu humor. O modo padrão oferece resolução de 4K (3840 x 2160) para assistir filmes e vídeos com detalhes nítidos, enquanto dois modos de jogo – um para cenas claras e outro para escuras – permitem que os usuários escolham configurações de quadro otimizadas para a estética do jogo escolhido. O Predator GD711 projeta imagens com um modo de taxa de atualização variávelde 1080p a 120 Hz para consoles ou até 1080p a 240 Hz incrivelmente rápido para PCs, proporcionando um desempenho extremamente suave mesmo nas cenas mais movimentadas. Além disso, projetando a apenas 23 dBa no modo ECO, esse home theater pronto para jogos também não vai quebrar sua imersão.

O Predator GD711 apresenta uma relação de projeção de 1,22, o que significa que suporta uma ampla gama de tamanhos de projeção. A recomendação da Acer é uma tela de 100 polegadas projetada de apenas 2,70 m (8,85 pés). Ele também vem com a conveniência de um alto-falante de 10 W e um controle remoto que possui um revestimento antimicrobiano[[5]] em sua superfície e botões. O excelente fluxo de ar dissipa o calor, ajudando a proporcionar uma longa vida útil de 30.000 horas. As opções de conectividade incluem duas portas HDMI 2.0 para PCs e consoles, saída de áudio para um alto-falante extra e três portas USB Type-A: Uma para o dongle sem fio oculto do projetor, outra para conectar acessórios sem fio e outra para a saída DC 5V que também permite aos usuários atualizarem o firmware do dispositivo.

Para usuários que preferem projetores baseados em lâmpada, também está disponível o Predator GM712 com resolução 4K e 3.600 ANSI lúmens de brilho.

A grande mesa gamer Predator de 140 cm (55 polegadas) (PGD110) oferece amplo espaço para um sistema de jogos, monitor, acessórios e muito mais. Os jogadores podem escolher entre duas superfícies: uma revestida com uma elegante fibra de carbono fácil de limpar ou outra coberta com um mousepad Predator personalizado. Equipada com amplo espaço de armazenamento, a mesa gamer Predator vem com um rack para armazenar gamepads e/ou cartuchos, um gancho para fone de ouvido, um porta-copos e uma bandeja na parte traseira para adaptadores de CA. Ela também tem a conveniência de um suporte para fone de ouvido para economizar espaço na mesa, um porta-copos para evitar derramamentos e um recorte para gerenciamento de cabos em cada lado da mesa para manter os cabos organizados e fora do caminho. A mesa é robusta com capacidade para 120 kg (264 libras).

