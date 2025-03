Gaules comanda a segunda edição do torneio Tribo Series de Call of Duty: Warzone

O canal do Gaules na Twitch será o palco principal da segunda edição do torneio Tribo Series de Call of Duty: Warzone. O segundo maior streamer do mundo, Alexandre Gaules, vai receber outros 35 convidados – entre streamers de games e jogadores do cenário de todo o país para disputar partidas de um dos jogos mais populares do mundo. Realizado em parceria com a Activision, o campeonato acontece no dia 19 de outubro a partir das 18h e será transmitido no seu canal principal e na GaulesTV. Assim como no primeiro torneio, o público poderá ter as duas visões, acompanhando o “Squad Gaules” no canal principal, e um overview das partidas de todas as equipes com narração de Thaue Neves e comentários de Peter ‘Ogro’ Thorun e Alice Gobbi no canal GaulesTV. O “Squad Gaules” será revelado mais próximo do evento. A premiação do evento será novamente de R$10 mil e, além disso, terá uma premiação especial para melhor fantasia entre os streamers participantes.

Em maio deste ano, quando aconteceu o primeiro torneio de Warzone, marcaram presença nomes consagrados do cenário dos games como Zigueira, The Darkness, Stolen e o youtuber Enaldinho. Na ocasião foram 31 streamers transmitindo o torneio em seus canais, com um pico de 73 mil espectadores simultâneos e 500 mil visualizações do torneio em 4 horas.