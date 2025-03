Razer promove segunda edição do RazerCon com a presença do CEO Min-Liang Tan, anúncios e convidados

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, promove na próxima quinta-feira, 21/10, a segunda edição do RazerCon, o primeiro evento digital da indústria dos games totalmente neutro em carbono. Produzido pela própria Razer e sua rede de parceiros, o RazerCon 2021 começa às 12h (Brasília) com um pré-show e vai até às 22h, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais do YouTube, Twitch, Facebook e TikTok. A apresentação oficial será às 14h, com o CEO e cofundador da Razer, Min-Liang Tan, e a expectativa é de que o RazerCon 2021 seja um show ainda maior do que o do ano passado e se consolide como um encontro memorável para gamers de todo o mundo.

“O RazerCon nasceu como uma forma de agradecer nossos fãs, parceiros e jogadores ao redor do mundo. Juntos, estamos avançando no setor com a evolução dos jogos competitivos e redefinindo o entretenimento. Para mim, vale a pena comemorar, e faremos exatamente isso e muito mais no RazerCon deste ano”, disse Min-Liang Tan. “O evento terá anúncios e revelações exclusivas da Razer e de nossos parceiros, e será o tipo de entretenimento que o jogador não vai querer perder”, completou.

Durante o RazerCon 2021, além de informações sobre os periféricos, softwares e serviços da Razer, o público conhecerá em primeira mão detalhes de produtos ainda não lançados, iniciativas de sustentabilidade da Razer que afetam o setor de games, além de atualizações da iniciativa #GoGreenWithRazer. Também serão exibidos conteúdos aguardados de parceiros como Norton Gaming, Intel, Seagate Gaming e Microsoft, e prévias empolgantes de jogos de estúdios como Larian Studios, Prime Matter, 24 Entertainment, Sabre Interactive, ArtCraft Entertainment, NEOWIZ e Capcom. O RazerCon 2021 ainda terá grandes atrações de entretenimento ao vivo e participações de celebridades.

RazerCon: Apresentando o melhor da indústria

A Razer lançou o RazerCon em 2020 com a intenção de homenagear a comunidade global de jogos em um momento em que os eventos físicos não eram possíveis de acontecer. O evento inaugural, realizado em outubro de 2020, foi um grande sucesso e atingiu mais de 1 milhão de espectadores simultâneos, com um total de mais de 250 mil horas visualizadas e 175 milhões de impressões no Twitter, Facebook, YouTube e Twitch. Este ano, depois de estabelecer um novo padrão de eventos online, a Razer continua sua onda de inovação e promove pioneiramente streamings livres de carbono.

Live Streaming neutra em carbono

A transmissão ao vivo do RazerCon 2021 será uma experiência totalmente neutra em carbono, resultado de um estudo da Razer que projetou as emissões de carbono dos espectadores durante a live. A análise levou em conta a localização geográfica dos espectadores, o gasto de energia de cada dispositivo e a transmissão de dados pela internet. Seguindo o padrão ouro da indústria, a Razer irá compensar todas as emissões de carbono com créditos Verified Carbon Standard (VCS), de modo que a comunidade poderá curtir a experiência sem qualquer sentimento de culpa.