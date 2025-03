Com formato icônico, o Galaxy Z Flip3 5G é o smartphone perfeito para quem quer ficar na moda

O Y2K está nas pautas das principais revistas de moda, sites especializados e nas redes sociais de celebridades e criadores de conteúdo. O estilo ganhou a atenção após os membros da Geração Z resgatarem itens dos anos 2000: jeans largos, óculos e acessórios coloridos voltaram para as ruas – e para as passarelas.

E para deixar o look ainda mais completo, os celulares com flip também estão de volta. O Galaxy Z Flip3 5G* resgata o formato flip, popular durante os anos 2000, mas dessa vez com toda a tecnologia de ponta dos smartphones da atualidade.

A sigla Y2K, que significa year 2000 (anos 2000, em português), foi criada para se referir a um possível problema de programação que ameaçou os computadores na virada de 1999 para 2000 – o Bug do Milênio.

Agora, ressignificado, o termo ganhou força ao ser popularizado com a hashtag #y2k. Basta uma busca rápida para encontrar fotos e vídeos de looks que parecem ter saído dos filmes, séries e reality shows de vinte anos atrás.

Na moda com o Galaxy Z Flip3 5G

O Galaxy Z Flip3 5G traz o sentimento de nostalgia do Y2K sem deixar de lado o que há de mais tecnológico – tela dobrável, resistência a água1, câmera Ultra Wide2, conexão 5G e, claro, muito estilo.

Graças ao tamanho compacto, design icônico e cores da moda, o Z Flip3 5G se destaca com facilidade dos demais smartphones, se tornando o smartphone perfeito para quem busca algo diferente do padrão.

Ele permite, por exemplo, criar looks cheios de estilo que podem, inclusive, combinar com os fones de ouvido sem fio Galaxy Buds2³. Tudo isso torna o Z Flip3 5G em um verdadeiro marco da autoexpressão.

Disponível em quatro cores4 da moda – Creme, Verde, Violeta e Preto –, o design incrível do Galaxy Z Flip3 5G combina com qualquer que seja o seu estilo. Este é o smartphone que te permite se autoexpressar a sua maneira e com o seu estilo, sem precisar abrir mão das tecnologias de ponta sempre presentes nos dispositivos Samsung.

O smartphone ainda conta com uma série de acessórios5 estilosos, como as capas de silicone com argolas ou com cinta, capa de couro e ainda a super fina e moderna capa de Aramid, que deixam o design do aparelho ainda mais ousado, acrescentando praticidade à modernidade do dispositivo, além de garantir segurança e conforto na hora de utilizar o Galaxy Z Flip 3 5G.

