Promoção da VAIO® permite parcelar notebooks da marca em 24 vezes no boleto e ainda dá cupom de R$ 250 de desconto

Até 31 de outubro, a VAIO® oferece mais uma excelente oportunidade para adquirir um notebook de alta performance. Além de descontos de até R$ 2.500,00, via PIX, em diversos modelos de notebooks VAIO®, este mês os consumidores podem parcelar suas compras em até 24 vezes no boleto e ainda ter um desconto de R$ 250 . As vantagens são exclusivas para compras no site da VAIO ®