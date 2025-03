Call of Duty®: Vanguard Zumbis – O Próximo Capítulo da Saga do Éter Negro

Stalingrado, 1944. Os túmulos de muitos soldados derrubados se mexem enquanto a magia do Éter Negro anima o corpo dos mortos. Este é Call of Duty: Vanguard Zumbis, desenvolvido pela Treyarch Studios no primeiro crossover da franquia, com novos personagens e novos horrores aguardando a sua chegada quando Vanguard for lançado em 5 de novembro.

Assista AQUI ao trailer localizado do novo capítulo de Zumbis em Vanguard

O modo cooperativo para quatro pessoas continua a se expandir com o que conhecemos do Éter Negro na primeira experiência em Call of Duty®: Black Ops Cold War. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, nas ruínas de Stalingrado, esta nova encarnação de Zumbis leva os jogadores aos cantos mais obscuros do oculto, onde os mortais se unem com as entidades do Éter Negro para ganharem poderes imensuráveis… mas a que custo?

A História de Vanguard Zumbis – “Der Anfang”

Tudo começou com a abertura do portal do Éter Negro no Projekt Endstation. Após os experimentos Nazistas darem catastroficamente errado e abrirem um buraco pela veia dimensional, os efeitos foram ainda mais longe. Mais do que jamais saberemos.

Nossos operadores das Forças Especiais estão perdidos na gélida Stalingrado, sem reforços e sem comunicação graças à magia macabra de Kortifex, o imortal. Kortifex é uma das cinco entidades do Éter Negro vinculadas a mortais por artefatos alienígenas. Os outros quatro – Saraxis, a Sombra; Norticus, o Conquistador; Inviktor, o Destruidor, e Bellekar, o Bruxok – se voltaram contra Kortifex.

“Der Anfang” – ou “O começo” – apresenta esses personagens por meio de seus artefatos aos jogadores. Roubados por Oberführer Wolfram Von List, o oficial líder do batalhão, Die Wahrheit, eles podem virar o jogo no campo de batalha.

Von List agora está ligado a Kortifex e pode reanimar os mortos, e o campo de batalha de Stalingrado é o melhor lugar para isso como o palco de uma das grandes derrotas dos nazistas na guerra.

A única esperança é o Professor Gabriel Krafft, um demonologista que foi forçado a localizar os artefatos, emitiu um sinal de socorro – o que levou nossos operadores até lá. Com ele e as quatro entidades, talvez haja uma forma de impedir que a horda dos mortos-vivos tome a Europa.

Direto para a diversão – uma nova experiência zumbi

Ao voltar para a Segunda Guerra, o modo Zumbis volta às suas origens. Munida da tecnologia de Vanguard criada pela Sledgehammer Games, a Treyarch traz um novo ambiente imersivo para os velhos e novos fãs.

Viaje com o poder do éter negro por vários ambientes – uma cobertura em Hotel Royal durante uma tempestade ou em pantanos em Shi No Numa. “Der Anfang” traz novos upgrades, como o Altar de Pactos

Novos poderes: altar dos covenants

Ofereça o novo item de pilhagem ‘Coração Sacrificado’ ao Altar de Pactos para ganhar recompensas aleatórias cada vez que alcança um objetivo, elas podem ser itens que recarregam armas não equipadas, itens que transformam zumbis em aliados, e bloqueios de áreas do mapa. Cada altar terá suas próprias novidades

Os novos poderes serão essenciais para superar os novos inimigos como o Sturmkrieger e os explosivos Boom Schreiers.

Conectados entre modos e plataforma – o modo chega com Cross-Play e Cross-Gen, além de uma progressão unificada no passe de batalha e na progressão dos jogadores entre Vanguard, Warzone e Zumbis

Veja o post completo no blog para ter todos os detalhes

Tirando as dúvidas sobre a nova experiência Zumbi de Call of Duty®: Vanguard com o time da Treyarch

Para ajudar os fãs a entenderem melhor a nova experiência Zumbi de Call of Duty, que chega em 5 de novembro com o lançamento de Call of Duty: Vanguard trazendo o próximo capítulo da história do Éter Negro a Activision convidou parte da equipe de Treyarch para dar mais detalhes da experiência. Craig Houston, o roteirista-Chefe; Tony Bedard, Roteirista Senior e Gavin Locke, Associate Director de Design, preparam um material especial com bastidores do universo do Éter Negro de Zumbis, indo na história e gameplay de “Der Anfang”, respondendo pergutnas como:

Sobre a história de Zumbis em Vanguard

Como o Zumbis de Vanguard avança na storyline do Éter Negro?

Quem é o novo vilão?

Quais são as outras entidades do Éter Negro?

Como os personagens humanos interagem com essas entidades?

Como os Operadores das Forças Especiais se encaixam nisso?

Como isso afeta o setting de Zumbis de Vanguard ?

Veja AQUI um trailer de bastidores de Zumbis de Vanguard

E sobre o gameplay e mecanismos de partida

Como é o começo de uma partida?

Que tipos de inimigos jogadores enfrentarão?

O que acontece quando um jogador cumpre um objetivo?

Como o altar das covenants funciona?

Como isso muda a jogabilidade principal?

Que tipos de armas os jogadores poderão usar em Zumbis no Vanguard?

Quanto dura uma partida?

Como a experiência como um todo mudou?

O que novos jogadores de Zumbis podem encontrar em “Der Anfang”?

A que os jogadores mais assíduos de Zumbis devem ficar atentos em”Der Anfang”?

Para ver todos os detalhes e respostas acesse o post completo no blog (em inglês).

Faça sua pré-compra

Combata Von List e Kortifex the Deathless quando Vanguard chegar em 5 de novembro. Visite o site oficial e faça a pré-compra digital para ganhar o operador Arthur Kingsley e o projeto de obra-prima da submetralhadora “Night Raid” para usar em Black Ops Cold War e Warzone agora.

Reserve para pré-carregar o jogo e ter acesso assim que chegar a hora do lançamento.Lembrando que o jogo tem lançamento marcado para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox® Series X|S, Xbox One®, e PC pela Battle.net a partir de 5 de novembro. A nova experiência em Call of Duty: Warzone será lançada ainda neste ano em uma data futura. Call of Duty: Vanguard estará disponível apenas em cópias digitais no Brasil.

Para mais informações sobre Call of Duty®: Vanguard, visite o site oficial do jogo e seu canal oficial no YouTube , e também siga @SHGames , @Treyarch , @RavenSoftware e e @CallofDuty no Twitter , Instagram e Facebook .

© 2021 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, CALL OF DUTY BLACK OPS, CALL OF DUTY VANGUARD, CALL OF DUTY WARZONE e WARZONE são marcas comerciais da Activision Publishing, Inc.

Para mais informações sobre jogos da Activision, siga @Activision no Twitter , no Facebook e no Instagram .