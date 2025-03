CCXP abre lote especial para edição de 2022, inscrições FREE para a edição de 2021 e revela suas credenciais

A CCXP abre, ao meio-dia desta sexta-feira (15), o cadastro gratuito para a credencial FREE e a venda para público geral dos pacotes DIGITAL e HOME Experience da CCXP Worlds 21 no site https://www.ccxp.com.br. O festival deste ano acontece de forma virtual, nos dias 4 e 5 de dezembro, e já foram reveladas as artes que irão estampar as credenciais. Com personagens distintos e pertencentes a diferentes mundos, galáxias e realidades, a proposta da organização é justamente mostrar as várias realidades no CCPXverso. Além disso, também já é possível garantir as entradas da para CCXP22, que promete ser a maior edição de todos os tempos, incluindo o ingresso FULL Experience e o pacote UNLOCK, assim como os outros formatos de credenciais. Vale lembrar que todos os fãs que adquirirem qualquer ingresso da edição de 2022, ganham também uma credencial DIGITAL Experience da CCXP Worlds 21 .

A responsável pelas artes das credenciais de 2021, item queridinho dos fãs do festival, é a Iron Studios, empresa especializada na fabricação de estátuas colecionáveis de alto padrão. A Feiticeira Escarlate/Wanda Maximoff estampa a credencial FREE – representando o universo dos quadrinhos. A credencial DIGITAL EXPERIENCE, que oferece acesso ilimitado ao conteúdo do evento, traz muita fantasia e atende um pedido antigo dos fãs: o mundo de Harry Potter será representado pelo Lorde Voldemort.

Para quem optar pelo pacote de ingressos HOME EXPERIENCE, a credencial física será enviada para a casa do fã e terá como arte o Mandaloriano. Esta categoria garante os mesmos acessos ilimitados do DIGITAL, além de um kit com credencial física, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds 21 e um cordão do patrocinador oficial das credenciais, o Amazon Prime Video – um dos estúdios já anunciados pela organização para a edição deste ano.

Para a maior edição de todos os tempos, a CCXP22, a organização libera o primeiro lote ao público com preços promocionais até o dia 06/12, ou enquanto durarem os ingressos disponíveis. O público poderá escolher entre as quatro formas de credenciais tradicionalmente disponibilizadas pela organização: o ingresso diário, os pacotes de quatro dias, o EPIC Experience e o FULL Experience. Já os interessados em conhecer os bastidores do festival e participar de palestras e encontros com os principais nomes do mercado do entretenimento poderão viver a experiência do UNLOCK CCXP, um pacote voltado aos profissionais da indústria. Nesta sexta-feira, tanto o FULL Experience quanto o UNLOCK CCXP poderão ser adquiridos. Ambos contam com número reduzido de ingressos.

Como acontece em todas as edições presenciais, a organização abre a venda dos ingressos por lotes, tendo a maior procura para o final de semana do evento. Confira abaixo a tabela de preços da CCXP22 válida até 06 de dezembro:

SERVIÇO CCXP Worlds 2021

Datas: 4 e 5 de dezembro.

Edição digital

CREDENCIAIS:

• FREE EXPERIENCE: Acesso à plataforma CCXP Worlds 21. Acesso ao conteúdo dos palcos Thunder, Artists’ Valley by Santander, Tribo Game Arena, Creators & Cosplay Universe, Omelete Stage e Palco Colecionáveis. Acesso à fancam para interagir com visitantes de todos os mundos. Credencial digital da CCXP Worlds 21 .

• DIGITAL EXPERIENCE: Tudo do FREE EXPERIENCE e mais: anúncios de produtos exclusivos e edições limitadas durante a programação; acesso a área de masterclasses*; video on demand*.

• HOME EXPERIENCE: Tudo do DIGITAL EXPERIENCE e mais um Home Kit enviado para a casa do fã com credencial física, cordão do Amazon Prime Video, tag de porta, pin e stickers da CCXP Worlds 21 .

*Os conteúdos de Mastercalsses e Vídeo On Demand ficarão disponíveis para os fãs que adquirirem os ingressos DIGITAL EXPERIENCE e HOME EXPERIENCE até o dia 05/01/2022. Parte do conteúdo exibido durante o evento não poderá ser disponibilizada na modalidade On Demand em razão dos direitos autorais.

SERVIÇO CCXP22

Datas: de 1º a 4 de dezembro.

Local: São Paulo Expo

CREDENCIAIS:

• Diárias: Uma credencial colecionável (badge), acesso às atividades, auditórios, painéis, participação de artistas e outras atrações dentro da CCXP22 que estão sujeitos a lotação, alteração ou cancelamento sem prévio aviso, não havendo garantia de entrada ou participação. Esta credencial NÃO dá acesso aos eventos pagos simultâneos à CCXP22, como por exemplo fotos e autógrafos com os artistas.

• 4 Dias (01, 02, 03 e 04/12/2022): Esta credencial dá direito a participar da CCXP22 nos quatro dias do festival. Esta credencial não dá acesso aos eventos pagos simultâneos à CCXP22, como por exemplo fotos e autógrafos com os artistas.

• EPIC EXPERIENCE: Uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias do festival. Entrada antecipada 1h antes da abertura para o público geral*. Entrada na Spoiler Night**. Uma foto OU um autógrafo com um dos artistas convidados pela CCXP***. Kit Epic composto por uma camiseta e um pin da CCXP, um pôster oficial do festival, um pôster com arte exclusiva, um pin da Iron Studios e um cordão.

• FULL EXPERIENCE: Uma credencial colecionável exclusiva que dá direito aos quatro dias do festival. Acesso à entrada VIP – 1h antes da abertura dos portões*. Entrada na Spoiler Night*. Entrada garantida e assento reservado em área VIP próxima ao palco Thunder em todas as atividades, incluindo as concorridas pré-estreias de filmes. Uma foto e um autógrafo com quatro dos artistas convidados do festival**. Acesso ao estacionamento VIP sem custo adicional. Quatro colecionáveis em escala 1:10 produzidos pela Iron Studios, feitos exclusivamente para a CCXP. Acesso ao VIP lounge, com alimentação e serviço de concierge. Sacola exclusiva do festival. Kit Full: uma camiseta e um pin da CCXP, um pôster oficial autografado pelo artista do festival, um pôster com arte exclusiva, um pin da Iron Studios e um cordão.

• UNLOCK : A conferência realizada pela CCXP voltada para negócios do entretenimento acontecerá nos dias 29 e 30 de novembro de 2022 das 8h às 18h. O pacote inclui palestras e conteúdo de negócios. Apresentação dos dados da pesquisa Geek Power 2020. Café da manhã e almoço inclusos nos dias do Unlock. Conteúdo das 08h às 18h. Happy Hour para networking com diversos profissionais do mercado. Passeio guiado na montagem da CCXP22 na quarta-feira, dia 30/11/2022. Entrada na Spoiler Night**. Acesso aos quatro dias da CCXP22. Entrada antecipada 1h antes da abertura para o público geral durante os quatro dias de festival (de 1 a 4 de dezembro) *.

*Acesso antecipado para o festival pela entrada comum, não há preferência para entrada nos auditórios.

**Vamos abrir as portas da CCXP22 um dia antes para quem for Epic Experience, Full Experience, Unlock, convidados e parceiros. A Spoiler Night acontecerá dia 30/11/2022, das 18h às 21h, no São Paulo Expo, neste dia não haverá programação nos auditórios. Não existe entrada antecipada na Spoiler Night.

***Antes do início das vendas de fotos e autógrafos para o público geral, o adquirente deverá escolher pelo nosso site o artista, dia e horário da atividade. Após a escolha, não é possível realizar a troca, em caso de cancelamento do artista escolhido, poderá ser escolhido entre os demais convidados da CCXP. Todas as atividades são sujeitas a disponibilidade