Dia do professor: 4 cursos gratuitos para diversificar as aulas

Professores cumprem papel essencial na sociedade, colaborando diretamente para a formação de diversos outros profissionais. Para a Khan Academy, eles são parte fundamental no processo de ensino-aprendizagem e por isso, a organização sem fins lucrativos liderada pela referência global, Salman Khan, lista 4 cursos que vão diversificar as aulas tradicionais e estimular novas perspectivas de ensino para os alunos.

1- História da Arte, em parceria com a Smarthistory

O curso é dividido em 5 unidades que cobrem uma extensão de conteúdos de maneira didática. Eles passam pelos princípios mais básicos, envolvendo a arte sacra e diversas religiões, além das vanguardas artísticas.

2- Programação

As lições trazem muito material e ajudam o aluno a entender a nova linguagem digital. É possível adquirir conhecimentos sobre JavaScript, HTML/CSS e desenvolvimento web. Ao fim, o estudante pode ter contato com pessoas da área ao redor do mundo. Um desses especialistas é Philip Guo, professor de ciência da computação e pós-doutorando no MIT.

3- Imagineering in a Box! em parceria com a The Walt Disney Company

“Imagineering in a Box!” é um programa que exercita a criatividade e auxilia na construção de narrativas. A empresa Walt Disney é conhecida por suas histórias e pelo envolvimento de muitas pessoas dinâmicas na criação desses enredos.

De engenheiros à artistas, os profissionais que usam dessa inventividade dentro da Disney são chamados de “imagineer”. Em conjunto com essa equipe multidisciplinar, a Khan Academy traz um conteúdo com 35 vídeos para ajudar o estudante na criação de experiências. Exercitar a criatividade no dia a dia pode ser um passo na direção do amanhã.

4- Animação Digital em parceria com a Pixar

Aqui, o aluno pode aprender sobre animação com um dos maiores estúdios do mundo. “Pixar in a Box” traz conceitos sobre modelagem de personagens e subdivisão em 3D. Tudo isso pode ser aprendido na colaboração entre Khan Academy e Pixar. Com conteúdo didático e até mesmo um vídeo com Alonso Martinez, do departamento de animação, que trabalhou na produção de “Os Incríveis 2” e “Viva: A Vida é uma Festa”.

Além da lista, a plataforma também oferece cursos nas disciplinas de matemática, ciências e língua portuguesa, alinhados à BNCC para alunos de Ensino Fundamental e Médio. Todos os cursos são inteiramente gratuitos. E, para um melhor aproveitamento, a Khan Academy ajuda na capacitação dos educadores.

O espaço Khan Academy para Educadores auxilia no uso da plataforma e ajuda os educadores a terem uma experiência proveitosa. Através de vídeos instrutivos e textos, o professor pode entender melhor como usar todos os recursos oferecidos no site.

Khanpeonato – desafio gamificado

Além desses cursos, a plataforma organiza anualmente o Khanpeonato, uma competição gameficada em níveis e com materiais alinhados à BNCC. Até o dia 5 de dezembro ele acontece e tem o objetivo de remediar os impactos pedagógicos da pandemia e trazer diversão no aprendizado durante o encaminhamento para o final do ano letivo.

Ao final da competição, os professores podem conquistar um certificado de conclusão e as escolas participantes podem ser premiadas se cumprirem os requisitos necessários. Para saber mais sobre o programa, premiações e ranking, você pode acessar o link do site da Khan Academy.