HyperX anuncia Bella Poarch como embaixadora e estrela da campanha de microfones da marca

A HyperX, equipe da HP Inc. dedicada a periféricos gamer e marca líder em produtos para games e eSports, acaba de anunciar a influenciadora digital Bella Poarch, sensação do TikTok com mais de 81 milhões de seguidores na rede social, como embaixadora da marca. Como parte de sua apresentação à família HyperX, Poarch irá estrelar uma campanha em vídeo sobre os microfones da marca ainda este ano. A HyperX passa a ser parceira oficial da influenciadora e fornecerá a ela os headsets, teclados, mouses, mousepads e microfones HyperX, os mesmos produtos de alta qualidade usados ​​por streamers, jogadores profissionais e entusiastas que não dispensam qualidade na hora de jogar.

“Estou adorando a oportunidade de trazer meu estilo de vida e paixão pela música à família HyperX”, disse Bella Poarch. “Faço tudo com muito amor para estimular as pessoas a serem saudáveis e felizes em tudo o que fazem, e estou ansiosa para compartilhar ainda mais com os fãs, a família e a comunidade da HyperX.”

Poarch trabalhará junto com a HyperX para contar histórias únicas sobre seu amor pelos jogos, além de sua paixão pela criação e apresentação de música e streaming, tudo isso alinhado ao objetivo da HyperX de apoiar cada jogador em suas jornadas individuais.

“Damos as boas-vindas da família HyperX a Bella Poarch, que além de uma sensação no TikTok é um ícone gamer em ascensão”, disse Dustin Illingworth, gerente de marketing para celebridades e atletas da HyperX. “A paixão da Poarch por tudo o que faz e pelos jogos tem a verdade que a HyperX quer estimular em cada jogador.”

Como integrante da família HyperX, Poarch usará exclusivamente headsets e microfones HyperX, fará parte da lista de HyperX Heroes e estrelará a próxima campanha do Quadcast S, que também terá a participação de outras celebridades, como a streamer HungryBox, as estrelas dos eSports FaZe Temperrr e Faxuty, e o jogador de basquete Semi Ojeleya.

Poarch é a quarta maior influenciadora do TikTok no mundo. De origem ilipina-americana, é veterana da Marinha dos EUA e considerada um ícone gamer. Obcecada por anime, é cantora de longa data e uma compositora em ascensão. Atualmente, detém o recorde de mais curtidas em um vídeo do TikTok com uma postagem de agosto de 2020 que ultrapassou 52 milhões de likes. Como embaixadora da HyperX se junta a uma lista de talentos reconhecidos internacionalmente, como o jogador de futebol americano JuJu Smith-Schuster, os jogadores de basquete Gordon Hayward e Ariel Powers, o tenista Daniil Medvedev, o atleta de hóquei no gelo Filip Forsberg, o jogador de futebol Dele Alli, o piloto profissional de carros de corrida Sage Karam, a skatista Minna Stess e mais de 25 streamers e influenciadores globais. No Brasil, a HyperX patrocina o jogador de futebol da Seleção Brasileira Casemiro, a apresentadora de eSports Nyvi Estephan, o youtuber Pai Também Joga e o streamer YoDa.