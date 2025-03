Mês dos Professores: Grupo de Educadores Google indicam como tornar o ambiente de ensino mais seguro e criativo

A adoção da tecnologia na educação aumentou de forma global com a pandemia, possibilitando que os alunos se mantivessem conectados e aprendendo, mesmo sem frequentarem os espaços físicos das instituições de ensino. Diante de todas as mudanças e incertezas no ensino nos últimos tempos, a comunidade da educação vem encontrando novas soluções para o ensino e a aprendizagem mesmo em tempos difíceis. O Google for Education, solução tecnológica desenvolvida para facilitar a vida de professores e alunos dentro e fora das salas de aula, acompanha essa realidade e vem aprimorando suas ferramentas para tornar o dia a dia mais flexível e seguro para professores e alunos.

De acordo com Alexandre Campos, head de Google for Education, alunos aprendem de formas diferentes e os professores também têm diferentes métodos de ensino, o que deve ser levado em consideração na criação e aprimoramento de novas ferramentas. “O nosso pacote de ferramentas do Google for Education funciona para uma ampla variedade de escolas, sempre incorporando feedbacks de educadores e estudantes para oferecer uma experiência de ensino e aprendizagem mais flexível e segura para a realidade de cada comunidade escolar”, afirma o executivo. “Sabemos dos desafios na aprendizagem e estamos cientes de que eles se intensificaram após a pandemia. No entanto, estamos otimistas sobre como a tecnologia pode ser uma propulsora de novas conexões e possibilidades para a comunidade de professores no país.”

Confira as dicas do Grupos de Educadores do Google (GEG) para aulas mais dinâmicas e criativas, utilizando o Google Sala de Aula

Planejamento para o início do ano letivo

Willian Kamada, Líder GEG São Paulo e Google Innovator, ensina como organizar a sala de aula virtual antes de cada período letivo, dando dicas de organização de material, atividades, novas turmas e disciplinas.

Antes do início do ano letivo, assim como muitos professores gostam de organizar o ambiente físico, o ambiente digital também pode ser preparado. No Google Sala de Aula, é possível arquivar turmas antigas, copiar turmas que apresentem a mesma estrutura de tópicos e inserir alunos em suas respectivas turmas.

Como envolver os estudantes nas aprendizagens

Cristiane Mendes, Líder GEG Governador Valadares e Google Innovator, mostra como usar estratégias para promover a interação e participação dos alunos em uma turma do Sala de Aula, em que é possível conseguir ótimos resultados incentivando os estudantes a se envolverem em atividades criativas e desafiantes.

Como dar feedbacks relevantes para alunos

Victor Hugo, Líder GEG Brasília e Google Innovator, ensina como personalizar feedbacks e usar a central de comentários do Google Sala de Aula para apoiar alunos em seus processos de aprendizagem, o que garante uma interação segura e dinâmica.

Como Usar o Google Meet para se conectar com os responsáveis dos alunos

Julio Passos, Líder GEG Indaiatuba, compartilha uma série de funcionalidades e controles para otimizar a comunicação com os responsáveis a partir da integração do Meet com o Google Sala de Aula. É possível convidá-los para receberem relatórios com feedbacks dos alunos, enviar comunicados gerais e compartilhar a agenda da turma.

Celebração do Mês do Professor

Pensando nos grandes desafios que as comunidades escolares enfrentaram em 2020, o Google for Education está lançando um evento online que contará com a apresentação das líderes GEG Carla Arena e Giselle Santos, com uma programação que vai contar com momentos de celebração da jornada dos educadores, novidades e dicas das ferramentas, histórias sobre o impacto do digital nas casas e famílias durante a pandemia, além de um happy hour para a celebração final.

