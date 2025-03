Aldo apresenta inovações fotovoltaicas na Intersolar 2021

Em sua terceira participação na Intersolar South America, a Aldo Solar, uma das principais distribuidoras de soluções para geração de energia solar, apresentará ao mercado grandes lançamentos durante a feira, que acontece na Expo Center Norte, em São Paulo, entre os dias 18 e 20 de outubro.

O estande da Aldo na Intersolar terá 352m2, um dos maiores da feira, e estará localizado na rua C nº 3.60. O espaço será ambientado com o tema “Energia Positiva”, não só pelos equipamentos fotovoltaicos expostos no showroom – eficientes, sustentáveis e inovadores – mas também pelo fato de trazer a imagem do novo embaixador da Aldo Solar, Gustavo Kuerten. O ídolo do esporte emprestará sua simpatia e energia mais que positiva a todos que passarem por lá.

De acordo com Aldo Teixeira, fundador e presidente da Aldo Solar, “a cada ano, a Intersolar se consolida mais como o principal evento do segmento fotovoltaico, especialmente após os 18 meses de pandemia. Estamos extremamente otimistas e entusiasmados com este segundo semestre e a Intersolar chega para trazer ainda mais ânimo para o setor. Com o mercado crescendo mais de 100% em relação ao ano anterior, na Aldo experimentamos um incremento de 50% já no início desse segundo semestre. Estamos certos de que cada vez mais os consumidores querem fazer parte dessa revolução verde da energia solar, que só traz ganhos à sustentabilidade do planeta e nos ajudará ainda mais a vencer esse momento de crise hídrica sem precedentes”.

Super lançamentos no estande da Aldo Solar

O estande será configurado com salas para reuniões, lounge de vendas e recepção, além de um showroom completo onde será possível conhecer de perto todas as novidades dos maiores fabricantes mundiais como Growatt, Jinko, Deye, Tigo e Grundfos, com inversores ON GRID e OFF GRID painéis solares, baterias de lítio, micro inversores, otimizadores e bombas d’água movidas a energia solar, além de novidades voltadas à mobilidade elétrica com os novos carregadores EV da Growatt.

Uma das grandes novidades que serão anunciadas pela Aldo na Intersolar 2021 é a entrada da empresa no mercado de distribuição de micro inversores a partir do acordo com a gigante chinesa Ningbo Deye. Assim, a ALDO passa ser um hub da Deye no Brasil com estoque local e pronta entrega para o mercado de Geração Distribuída. Essa solução traz maior eficiência, segurança e modularidade em projetos fotovoltaicos.

Micro inversor Deye SUN2000

O novo micro inversor Deye SUN2000 traz grande versatilidade, eficiência, segurança e modularidade em projetos fotovoltaicos. Com potência de 2kW e 4 MPPTs propicia maior eficiência ao sistema com a otimização individual de cada painel solar, além de possuir WiFi integrado dispensando o uso de hardware externo para comunicação e monitoramento reduzindo, consequentemente, os custos e simplificando a instalação. O produto oferece, ainda, 15 anos de garantia e assistência técnica local no Brasil.

Soluções Jinko Solar

Estarão em exposição no estande da Aldo os novos modelos da família Jinko Solar Tiger Pro, com destaque aos painéis de 530W e 540W, considerados entre os mais tecnológicos, eficientes e competitivos da categoria:

Painel Jinko Solar Tiger Pro Bifacial de 530w 144 Células Monocristalino Half Cell com 20,6% de Eficiência.

Painel Jinko Solar Tiger Pro Mono Facial de 540W 144 Células Monocristalino Half Cell com 20,94% de Eficiência

Dentre as principais características desses dois modelos, destacamos a alta eficiência do painel Tiger Pro de 540W e a Bifacialidade do painel de 530W com com backsheet transparente promovendo a diminuição de peso e maior geração de energia (até 25%) captada pela parte traseira do módulo.

Em instalações maiores, de solo e grandes usinas, esses painéis otimizam o ROI e entregam um excelente custo-benefício.

Soluções Growatt

Da gigante chinesa Growatt, uma grande parceira da Aldo no fornecimento de soluções fotovoltaicas e a n° 1 em inversores residenciais no mundo e no Brasil, o destaque ficará por conta dos novos inversores ON Grid da Série X com 10 anos de garantia:

LINHA MIN

Modelos Monofásicos 220V de 8KW com 2 MPPTs e de 10KW com 3 MPPTs.

LINHA MID

Modelos Monofásicos 220V de 15kW e 20kW ambos com 4MPPTs

Modelos Trifásicos 380V de 15kW, 20kW e 25kW com 2 MPPTs e 36kW com 4MPPTs.

LINHA MAC

Modelos Monofásicos 220V de 25kW, 30kW e 36kW ambos com 3MPPTs e 12 entradas

Modelo Trifásico 380V de 60kW com 3MPPTs e 12 entradas.

LINHA MAX

Modelo Trifásico 380V de 75kW com 7MPPTs e 14 entradas.

LINHA MAX-X

Modelos Trifásicos 380V de 100kW e 125kW com 10 MPPTs e 20 entradas

Modelo Trifásico 800V de 250kW com 12 MPPTs e 24 entradas.

Carregador para Veículos Elétricos da Growatt

Também será possível conhecer a nova aposta da Growatt para o mercado automotivo, com o carregador EV Thor Smart para carros elétricos de 220V com potência de 7,4kW equipado com cabo e conector Tipo 2. Essa solução é Plug and Play e funciona com todas as marcas de veículos elétricos plug-ins.

Além disso, a solução oferece comunicação via RFID, WiFi e monitoramento por app com vários parâmetros de controle como: demanda de uso, temporizador, capacidade de carga, taxa de cobrança, entre outras funções de gerenciamento smart.

Baterias de Lítio Growatt

Para o segmento OFF GRID, a Growatt também anunciou as suas novas baterias Hope de Lítio Ferro Fosfato LiFePO4, capazes de armazenar 4,8 kWh de energia elétrica, DoD de 93% e 3,5 mil ciclos. Essas baterias possuem garantia de 5 anos e vida útil 5 vezes maior que uma bateria de chumbo ácido, promovendo um excelente custo-benefício para os sistemas desconectados da rede.

Otimizadores Tigo Energy

Também estarão disponíveis os novos modelos dos otimizadores Tigo. Entre as suas principais funções está o fato de potencializar o gerador solar trazendo maior rendimento energético com MPPT a nível de módulo. Além disso, oferece maior geração com redução de perdas por sombreamentos, maior visibilidade do sistema com monitoramento individual de cada painel solar e maior segurança por meio da função de desligamento rápido dos módulos em situações de riscos. Também podem ser utilizados seletivamente e são compatíveis com todas as marcas de painéis e inversores solares do mercado.

Bomba solar submersível Grundfos

Sempre buscando novas tecnologias e soluções para o mercado fotovoltaico, mais uma grande parceria firmada pela Aldo será apresentada na Intersolar 2021. No estande estarão disponíveis as bombas SQFlex da Grundfos, para o bombeamento solar de águas submersíveis, altamente eficazes, resistentes e com custo zero de energia.

Calculadora solar da Aldo agenda visitas técnicas, simula crédito e financiamento

Um outro lançamento da Aldo na Intersolar, exclusivo para os revendedores ALDO CRAZY CARD, será a Calculadora Aldo Solar que gera leads qualificados, agenda visitas técnicas, simula crédito e financiamento.

Trata-se de uma ferramenta de “geração de negócios”. Além de fazer uma simulação do gerador solar, também possibilita analisar o crédito com uma “pré-aprovação” de financiamento pelo Santander. E assim, o consumidor interessado e qualificado poderá avançar no orçamento final, solicitando uma visita técnica.

Atendimento personalizado aos revendedores

Nesta edição da Intersolar, a Aldo contará com uma grande equipe de consultores, vendedores e engenheiros dos fabricantes para demonstrar todos os lançamentos e tirar dúvidas dos revendedores.

Uma equipe da Santander Financiamentos também estará à disposição das revendas para apresentar condições inéditas e muito especiais de financiamentos e reforçar a aquisição de geradores de energia fotovoltaicos por meio de uma linha de crédito simples, fácil e ágil.

SERVIÇO:

O QUE: Intersolar South America 2021

QUANDO: de 18 a 20 de outubro

ONDE: Expo Center Norte – Pavilhão Branco

ENDEREÇO: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo

HORÁRIO: das 12 às 20 horas