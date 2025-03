Twitter lança curso online especial para profissionais de ONGs e entidades do Terceiro Setor

Com o objetivo de capacitar Organizações Não-Governamentais (ONGs) e entidades sem fins lucrativos nas ferramentas necessárias para divulgação de sua mensagem e estabelecimento de uma presença orgânica na plataforma, o Twitter está lançando um curso online especial para profissionais dessas instituições . O Introdução ao Twitter, com duração de 65 minutos, orientará profissionais na configuração de uma conta no Twitter, na criação de uma estratégia de conteúdo e em como manter sua marca segura.

O curso tem a intenção de ajudar as pessoas a se sentirem confortáveis ​​com o uso do Twitter e conseguirem atingir sua audiência com uma estratégia de conteúdo eficaz. Os participantes também aprenderão os conceitos básicos de brand safety (segurança de marca). Os cursos são gratuitos, divididos em diferentes sessões e criados nos formatos e-learning e sessões ao vivo, tornando a experiência adaptável à agenda de quem quiser participar.

Este curso estará disponível globalmente em nove idiomas, incluindo o português, e quem concluí-lo receberá um certificado. O Twitter recomenda o programa de aprendizado completo para todo tipo de organização, seja nova na plataforma ou já tenha uma experiência considerável – é sempre possível aprimorar o uso do serviço.

O Twitter Flight School é uma iniciativa global educacional criada inicialmente para ajudar anunciantes a construir e mensurar campanhas na plataforma de anúncios, além de dar acesso a novos certificados e roteiros de aprendizagem. Agora, também é possível que organizações façam parte do programa para aproveitar o melhor do Twitter em sua estratégia de uso orgânico da plataforma.