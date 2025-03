Dia do Professor: 10 livros e coleções de videoaulas para se atualizar

O Brasil tem 2,2 milhões de professores atuando nas escolas de Educação Básica, segundo o Censo Escolar 2020, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em janeiro deste ano. De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o levantamento ainda mostra que cresceu o percentual desses profissionais com pós-graduação: entre 2016 e 2020, subiu de 34,6% para 43,4% o número de docentes com especialização – a meta do Plano Nacional de Educação é chegar a 50% até 2024.

Mais do que ensinar, o professor hoje precisa engajar seus alunos durante o processo de aprendizagem, inovando, se reinventando e, também, aprendendo. Para Inayara Gaiarin, gerente de marketing do Bookplay, primeira plataforma 100% brasileira de streaming de educação, ao se especializar, o docente não só eleva o nível da qualidade do ensino da instituição onde leciona como também colabora diretamente para o desenvolvimento dos alunos. “A sociedade tem se transformado constantemente bem como o consumo da educação no país. Com a popularização da internet, por exemplo, agora é possível ensinar e aprender por meio de diversas plataformas on-line, em tempo real. É preciso estar onde o aluno está, integrando-o e interagindo com ele”, destaca.

Atento a essa demanda, o Bookplay, por meio da Faculdade Play, oferece mais de 500 opções de pós-graduação, sendo 150 somente para a área de Educação, além de cursos livres, livros e coleções de videoaulas para educadores.

Veja os 10 conteúdos mais acessados da área:

1. Diversão (videoaula de yoga kids)

2. Avaliação Pedagógica – Aula 3 (videoaula)

3. Educação de 0 a 3 Anos: O Atendimento em Creche (livro)

4. Introdução à Educação Especial (livro)

5. Dicionário Paulo Freire (livro)

6. Educação Infantil 4 a 5 Anos – Aula 1 (videoaula)

7. Guia Rápido – Coronavírus (COVID-19) (livro)

8. Autismo e Educação: Reflexões e propostas de intervenção (livro)

9. Tudo o que você precisa saber sobre mitologia (livro)

10. Drogas (livro)