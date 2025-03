Eleições 2022: conheça as novas políticas para anúncios eleitorais no Google

Daqui a aproximadamente um ano, mais de 140 milhões de brasileiros irão às urnas escolher candidatas e candidatos aos cargos de deputados estaduais e federais, senadores, governadores e presidente da República. Assim como em eleições anteriores, nosso time está trabalhando para criar recursos e apoiar iniciativas que ajudem o eleitor a votar informado, com transparência e segurança.

Com o objetivo de reforçar esse compromisso histórico e auxiliar o processo democrático no país, anunciamos hoje novas ferramentas e parcerias que estarão disponíveis nos meses que antecedem as Eleições de 2022. Confira a seguir algumas dessas novidades:

Mais transparência sobre anúncios eleitorais

Em setembro, nós atualizamos nossas diretrizes de publicidade para dar início a um novo processo de verificação de anunciantes que tenham interesse em fazer propaganda política em nossas plataformas. O processo se tornará obrigatório a partir de 17 de novembro e nos permitirá oferecer mais contexto sobre os anúncios eleitorais exibidos.

A verificação será necessária para todo anunciante que desejar promover ou incluir menção a partidos políticos, titulares de cargos eleitos, ou candidatos à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, à Vice-Presidência e à Presidência. Como resultado desse processo, nós passaremos a apresentar uma versão brasileira do nosso “Relatório de Transparência de Publicidade Política”, incluindo um repositório dos anúncios e informações sobre quem pagou, em qual plataforma aconteceu a exibição, quais os critérios de segmentação e quanto dinheiro foi gasto.

O relatório, que estará disponível a partir do primeiro semestre do ano que vem, será atualizado com frequência e poderá ser acessado e baixado por qualquer pessoa interessada. Nosso objetivo é tornar essas informações acessíveis e úteis para todos.

Antes do lançamento, trabalharemos com anunciantes políticos para ajudá-los a entender o novo processo a partir de uma lista de boas práticas em publicidade digital e guias sobre nossas políticas de anúncios.

Apoiando o jornalismo e a formação de candidatos

Como parte do nosso esforço de fortalecer o processo democrático no Brasil, o Google.org, nosso braço filantrópico, destinará R$ 1,5 milhão a organizações não-governamentais que desenvolvam projetos voltados à capacitação de candidaturas de grupos politicamente sub-representados como povos indígenas, comunidade LGBTQIA+, comunidade negra e mulheres, com o objetivo de apoiar a maior diversidade de vozes na política nacional. As instituições selecionadas serão anunciadas nos próximos meses.

Na frente de checagem de fatos, trabalhamos com empresas de jornalismo ao redor do mundo para ajudar a combater notícias enganosas durante o período eleitoral. No Brasil, a nossa principal frente tem sido a colaboração com o Comprova, um consórcio jornalístico formado por 33 veículos de imprensa dedicados à verificação do conteúdo que é compartilhado na web. Em 2022, pelo terceiro ano eleitoral consecutivo, a iniciativa liderada pela Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo) contará com o apoio financeiro do Google para a realização do seu trabalho.

Também em parceria com a Abraji, por meio da Google News Initiative, apoiamos a criação de um curso gratuito de verificação de conteúdo na internet. Em julho, mais de 3 mil profissionais de jornalismo de 23 estados brasileiros se inscreveram para participar da primeira turma on-line do curso, que deve abrir novas inscrições até abril de 2022.

Por fim, o EducaMidia, programa de educação midiática fundado pelo Instituto Palavra Aberta com apoio do Google.org, também terá as eleições no foco das suas atividades em 2022. Recentemente, por meio do EducaMidia 60+, o programa passou a incluir uma série de dicas e materiais com o objetivo de contribuir para uma navegação mais segura, consciente e crítica pelo público com mais de 60 anos. Em 2022, o EducaMidia deve incluir um módulo dedicado especialmente ao combate à desinformação no período eleitoral.

Para ajudar a acompanhar o comportamento do eleitor e oferecer insights para a cobertura das redações ao longo do período eleitoral, também lançaremos uma página especial de Trends, que será atualizada em tempo real com as tendências de buscas ligadas às eleições – relembre como ficou a página das eleições passadas, de 2020.

Conectando eleitores com informações relevantes

Sabemos que muitas pessoas recorrem à Busca quando precisam de informações úteis e relevantes para ajudá-las a navegar e participar do processo eleitoral. Em todo o mundo, temos concentrado nossos esforços em garantir que nossas plataformas destaquem informações de fontes oficiais e de qualidade para auxiliar as pessoas na sua jornada rumo às urnas e também no combate ao conteúdo enganoso.

Na última eleição municipal , disponibilizamos os painéis “Dúvidas sobre o Título de Eleitor” e “Como Votar” diretamente na Busca, ambos em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que foi responsável pela curadoria das informações. Essas duas ferramentas ajudaram milhões de eleitores a encontrar as informações que precisavam sobre medidas sanitárias para votar com segurança em plena pandemia de COVID-19, e respostas sobre os procedimentos necessários – antes e no dia da votação.

Na Play Store, nossa loja virtual de aplicativos, atuamos para identificar e remover conteúdo que busque enganar o usuário e também para destacar aplicativos oficiais da justiça eleitoral e relacionados ao pleito eleitoral. Ao mesmo tempo, destacamos uma seleção com aplicativos relevantes para ajudar e orientar o eleitor, como o e-Título do TSE e outros aplicativos cívicos em uma coleção especialmente focada no contexto eleitoral. Além de ampliar esses esforços para as eleições de 2022, também realizamos treinamentos com equipes da Justiça Eleitoral e compartilhamos as melhores práticas no desenvolvimento de aplicativos de qualidade.

Apoiar o processo democrático e proteger a integridade das eleições são prioridades para nós no Brasil e no mundo. Queremos trazer mais transparência à publicidade eleitoral, ajudar a conectar as pessoas a conteúdos úteis e relevantes sobre o pleito e combater a desinformação destacando conteúdo de qualidade. Nos próximos meses, compartilharemos mais detalhes sobre cada uma dessas iniciativas.

* por Karen Duque, gerente de políticas públicas e relações governamentais do Google Brasil