Conheça o Jon Vlogs Invitational, o primeiro campeonato de Battle Royale dentro do GTA V

Após muito planejamento e desenvolvimento, chegou a hora de conhecer o Jon Vlogs Invitational, o primeiro campeonato de Battle Royale dentro do GTA V. A competição, que é idealizada por Jon Vlogs, streamer e influenciador do Fluxo, e criada e produzida em parceria com a 3C, uma “gaming partner” especializada em desenvolvimento de projetos para o universo gamer, conectando talentos, marcas e publishers, acontecerá no próximo dia 17 de outubro, a partir das 17h, distribuirá R$ 50.000,00 em premiação total e contará com a participação dos times Re$enha, CORE, VKPJL, LC e vários outros.

Para que o torneio pudesse acontecer, foi preciso criar um servidor especial dentro do jogo, onde todas as regras necessárias para o desenvolvimento de um modo Battle Royale fossem aplicadas. Segundo Jon Vlogs, esse novo modo dentro do GTA chamará muita atenção: “Atualmente, o Battle Royale é uma febre dentro do universo dos games. Praticamente todos os torneios que vemos por aí envolvem esse modo de jogo, como Free Fire, PUBG, Fortnite e Warzone. Sempre fui apaixonado por competições, por isso, queria encontrar uma maneira de trazer esse sentimento pra dentro do GTA, onde encontramos todas as mecânicas necessárias para realizar um jogo nesse estilo. Trabalhamos muito e conseguimos desenvolver um servidor específico para fazer isso acontecer. Agora, se preparem que o bicho vai pegar!” .

COMO FUNCIONARÁ O TORNEIO:

O Jon Vlogs Invitational contará com 15 times participantes, que se dividirão em squads de 5 jogadores. Durante o dia de competição, as equipes que somarem mais pontos durante as seis quedas programadas, entre a classificação na partida e número de abates, será a grande campeã e conquistará o prêmio de R$ 24.000,00