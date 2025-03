Flint Dille e John Platten lançam curso de criação de roteiros para videogames com a Classpert

O mercado de games tem crescido de forma acelerada. No último ano, o setor fechou com uma receita de US﹩ 126,6 bilhões – 12% a mais do que no ano anterior, segundo o relatório da SuperData, braço de análise de entretenimento da Nielsen. Com o setor extremamente aquecido, a busca por profissionais que trabalham na área também cresceu e foi pensando nisso que a Classpert. plataforma de cursos online, firmou uma parceria com Flint Dille e John Platten para desenvolver um conteúdo exclusivo sobre o tema.

Reconhecidos por criar franquias consagradas comoG.I. Joe, Transformers, Ghostbusters, Jurassic Park, Uncharted, Dead to Rights, Diablo 3, Ingress e Avatar, Batman: Rise of Sin Tzu,Flint Dille e John Platten estreiam na ClasspertX, sala de aula online com conteúdos exclusivos desenvolvida pela Classpert, com o curso “The Art of Writing for Video Games” – A arte de criar estórias para videogames.

Será um programa completo com duração de 10 semanas. As aulas serão divididas entre discussões ao vivo sobre o mercado e criação de games, projetos da vida real e um trabalho em equipe que levará à criação de roteiros e personagens para a indústria de jogos profissionais. O aluno sairá do curso com um roteiro pronto para apresentar para as principais empresas de videogame.