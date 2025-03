HBO Max já está disponível nos consoles PS4 e PS5 na América Latina e no Caribe

Buscando expandir o acesso a mais consumidores, a plataforma de streaming recentemente lançada pela WarnerMedia, HBO Max, anuncia que já está disponível nos consoles PlayStation 4 e PlayStation 5 na América Latina e no Caribe*.

Todos os usuários terão a possibilidade de acessar seu conteúdo favorito da Warner Bros., HBO, DC, Cartoon Network e muito mais, incluindo uma incrível coleção de produções originais, tanto regionais como internacionais, sob o selo Max Originals.

Com o lançamento no PlayStation 4 e 5, os usuários da HBO Max podem desfrutar das últimas estreias da plataforma, como ‘SPACE JAM: UM NOVO LEGADO’ e ‘O ESQUADRÃO SUICIDA’; além da franquia ‘HARRY POTTER’ e a trilogia ‘MATRIX’; clássicos icônicos e favoritos de todos os tempos, como ‘FRIENDS’ e ‘THE OFFICE’; novos lançamentos, incluindo a terceira temporada de ‘SUCCESSION’ e ‘EUPHORIA’, aclamados pela crítica, assim como as séries altamente antecipadas como ‘AND JUST LIKE THAT…’, ‘HOUSE OF THE DRAGON’, ‘PEACEMAKER’ e tantas outras.

Como se inscrever?

Os usuários atuais da HBO Max podem fazer login no aplicativo nos consoles PlayStation 4 e PlayStation 5, enquanto os usuários que ainda não possuem HBO Max podem se inscrever no site https://www.hbomax.com . No site www.hbomax.com pode ser adquirido o plano de assinatura Standard, que oferece às famílias acesso a 3 usuários simultâneos, 5 perfis personalizados, downloads de conteúdo e vídeo em alta definição em dispositivos móveis e tablets, e alguns títulos em 4K, nos dispositivos compatíveis. Além disso, com a assinatura de 1 ano é possível adquirir até 30% de desconto.

###

l, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay.