EA oferece experiência de hóquei totalmente inovadora em EA SPORTS™ NHL® 22

A Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) oferece uma experiência de hóquei totalmente inovadora em EA SPORTS™ NHL® 22, já disponível no mundo todo. Como o primeiro jogo da NHL da EA SPORTS impulsionado pelo engine de jogo Frostbite™, NHL 22 coloca jogadores e jogadoras mais perto do gelo do que nunca, com a atualização visual mais distinta até hoje, com a melhoria dos ambientes, detalhes dos jogadores e efeitos de iluminação. Os Superstar X-Factors, um novo sistema de habilidades que coloca os trejeitos característicos dos atletas diretamente no jogo, adicionam uma camada de competição baseada em classes ao jogo.

“NHL 22 traz à tona a Superestrela que existe em quem joga, dando a possibilidade de driblar como Auston Matthews e acertar de primeira como Alex Ovechkin enquanto sobe na classificação rumo à Stanley Cup,” disse Sean Ramjagsingh, Vice-Presidente & GM na EA SPORTS. “Este ano é um ano revolucionário para o hóquei, já que o engine de jogo Frostbite faz sua estreia na franquia EA SPORTS NHL, tornando o NHL 22 o maior salto à frente em gráficos e jogabilidade na história da franquia”.

O engine de jogo Frostbite oferece todos os detalhes em alta resolução, desde a semelhança com os jogadores e os microdetalhes dos uniformes e do spray de gelo saindo dos patins. Novos avanços na consciência espacial trazem vida aos jogadores conforme eles rastreiam e reagem ao mundo ao seu redor. Além disso, por meio da nova transmissão de realidade aumentada, jogadores e jogadoras podem ver as estatísticas do jogo integradas diretamente à ação através das integrações nas superfícies do ambiente, o que traz um nível de imersão totalmente novo para fãs.

Os Superstar X-Factors introduzem um nível de realismo em NHL 22, ao fazer com que os melhores jogadores do jogo se sintam distintamente como são na vida real. Este sistema de habilidade único eleva os jogadores de elite da liga, ao tornar sua presença no gelo mais influente do que nunca, com características baseadas em suas habilidades no mundo real.

Superstar X-Factors representam uma virada de jogo em todos os diferentes modos do NHL 22, incluindo o Be A Pro, modo Franchise, World of Chel e Hockey Ultimate Team (HUT). O modo Be A Pro mergulha os fãs no jogo com novas histórias de várias temporadas, com um sistema de progressão redesenhado, que inclui agora os X-Factors e a capacidade de aprimorar os personagens com base na habilidade e estilo de jogo. O World of Chel foi simplificado com um novo hub, que coloca todos os recursos na ponta dos dedos de quem joga e um fluxo de jogos em grupo renovado, tornando a migração de um jogo para outro com amigos e amigas mais fácil do que nunca.

Os X-Factor Superstars estão incorporados em todos os sistemas existentes do modo Franchise, desde a prospecção profissional e amadora até o entrosamento com os seus companheiros de equipe e a contratação como agentes livres. Jogadores e jogadoras podem construir uma nova equipe do zero e até escolher o Seattle Kraken™, novo na NHL 22, ou adicionar um 33º time à liga e fazer um draft com eles. Os 50 jogadores X-Factor também receberão itens especiais chamados itens de jogador Power-up no HUT, que podem ser atualizados ao longo da temporada com base no conteúdo ao vivo.

No início de dezembro, uma nova atualização de jogo adicionará o Roster Sharing, o recurso que a comunidade há muito tempo aguarda e que dá a quem joga a capacidade de fazer o download e distribuir seus elencos de jogadores principais para usar no modo Franchise.

Desenvolvido pela EA Vancouver e EA Bucareste, o EA SPORTS™ NHL™ 22 é classificado como “não recomendado para menores de 10 anos” e está disponível agora no Xbox Series X|S e PlayStation®5, bem como no Xbox One e PlayStation®4. Para mais detalhes, visite https://www.ea.com/games/nhl/nhl-22.

Junte-se à comunidade EA SPORTS NHL para acessar o Facebook e Instagram. Você também pode nos seguir no Twitter @easportsnhl.