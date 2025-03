Trailer inédito de “Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça” é revelado durante evento

A Warner Bros. Games e a DC lançam hoje o novo trailer de Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça, jogo de tiro em terceira pessoa sendo desenvolvido pela Rocksteady Studios, criadores da aclamada série Batman: Arkham.

Estreado no DC FanDome, o novo trailer conta as origens da infame Força-Tarefa X de Amanda Waller – o famoso Esquadrão Suicida – unindo Arlequina, Pistoleiro, Capitão Bumerangue e Tubarão-Rei, embarcando em uma missão para derrubar os maiores super-heróis da DC, a Liga da Justiça. Apresentando narrativa original ambientada em uma metrópole expansiva de mundo aberto, Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça coloca os quatro super-vilões em rota de colisão com uma força alienígena invasora e com os super-heróis que agora estão focados em destruir a cidade que uma vez juraram proteger. O tempo todo, o esquadrão deve estar atento aos explosivos letais implantados em suas cabeças que podem ser acionados ao primeiro sinal de rebeldia dos vilões.

Veja e compartilhe o trailer oficial Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça visitando: https://www.youtube.com/watch?v=MJJhLwq7db0

Para não perder nada, participe da live da DC FanDome no canal do Warner Play. A transmissão conta com um pós-evento depois das 4 horas de conteúdo DC inédito. Acesse: https://www.youtube.com/c/WarnerPlay

Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça estará disponível mundialmente em 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Fique pode dentro da DC FanDome acessando: https://www.dcfandome.com/

Acompanhe também nos canais do Warner Play no Twitter (@WarnerPlayBR), Facebook (WarnerPlayGames), Instagram (@WarnerPlay) e Youtube (WarnerPlay).