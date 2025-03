Grupo Boticário oferece 400 vagas para cursos de formação gratuita em tecnologia para pessoas em situação de vulnerabilidade

O Grupo Boticário lança a 2ª edição do Programa Desenvolve – iniciativa que oferece cursos de formação gratuita em tecnologia para pessoas em situação de vulnerabilidade que têm o sonho de iniciar uma carreira na área, mas que não têm condição de realizar cursos profissionalizantes ou que os capacitem a entrar no mercado de trabalho. As inscrições serão abertas no dia 18 de outubro e vão até 7 de novembro no site https://desenvolve.grupoboticario.com.br/. O programa terá início janeiro de 2022.

O Desenvolve 2022 oferece 400 vagas para cursos ministrados pela escola de tecnologia Alura, sendo 300 delas para a formação de desenvolvedores em Full Stack, 50 para analista de Dados e 50 para Devops. Assim como na edição passada, metade das vagas (200) serão destinadas exclusivamente pera mulheres e pessoas negras visando reduzir a lacuna de gênero e de raça na área de tecnologia no Brasil. O programa contará ainda com 20 vagas exclusivas para candidatos com 50 anos ou mais, dez posições para pessoas transgêneros ou não binárias e dez para pessoas em situação de refúgio no país.

Os alunos do programa têm ainda a possibilidade de concorrer a uma posição no Grupo Boticário a partir dos três primeiros meses de formação. A companhia irá contratar por meio-período 40 alunos que se destaquem ao longo do programa.

“Nós acreditamos que a tecnologia é impulsionadora do desenvolvimento e que o futuro depende da inclusão. É isso que buscamos ao promover, pelo segundo ano consecutivo, o Desenvolve”, diz Daniel Knopfholz, vice-presidente de Tecnologia do Grupo Boticário. “Acreditamos no poder da transformação por meio da capacitação e educação. Na edição passada, 130 pessoas participaram do programa e 23 delas já fazem parte do nosso time. Para o Desenvolve 2022 iremos além, ao quase quadruplicar o número de vagas para os cursos e as oportunidades de contratação na companhia”, complementa o executivo.

Para se inscrever no Programa Desenvolve 2022 é necessário ter mais de 18 anos, ensino médio completo e renda máxima de 1,5 salário-mínimo per capita. Não há exigência de domínio da língua inglesa ou de qualquer formação na área de tecnologia. Para mais informações acesse o site: https://desenvolve.grupoboticario.com.br/.

A edição passada do Desenvolve, realizada ao longo deste ano, somou mais de 8.300 mil inscritos, sendo 67,9% mulheres e 73,2% pretos e pardos.