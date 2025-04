DC FanDome: novo trailer da Corte das Corujas em Gotham Knights e cenas de bastidores são revelados durante evento

Como parte do DC FanDome, os fãs também foram presenteados com um curta-metragem de bastidores de Gotham Knights, com comentários de Jim Lee (artista de quadrinhos, editor e diretor de Criação da DC), Scott Snyder (escritor e co-criador de “A Corte das Corujas”), Greg Capullo (artista de quadrinhos e co-criador de “A Corte das Corujas”), Patrick Redding (diretor criativo de Gotham Knights, Warner Bros. Games Montreal) e Ann Lemay (diretora narrativa de Gotham Knights, Warner Bros. Games Montréal), que expandem as origens, conhecimento e inspiração da Corte das Corujas ao trazer este inimigo indescritível para o mundo interativo de Gotham Knights.