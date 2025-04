Com receita de mais de 1 bilhão de dólares por ano, eSports dominam mercado de apostas

Jogos como Fifa, Counter Strike e Dota 2 estão entre os preferidos dos apostadores em sites espalhados pelo mundo

Os jogos de eSports são uma realidade no mundo inteiro. E engana-se quem pensa que videogame ainda é coisa só de criança e adolescente. A procura por competições de eSports tem aumento significativamente em sites como betfair apostas, com campeonatos virtuais que atingem milhares de pessoas. A receita desse mercado está estimada em 1 bilhão de dólares.

Estima-se que os telespectadores gastem 7,46 bilhões de horas assistindo eSports atualmente em todas as plataformas no ano de 2020. O crescimento massivo de espectadores tem sido visto no Youtube Gaming, com mais de 156 milhões de horas de tempo de exibição, superando canais tradicionais de TV e competindo acirradamente com plataformas como Netflix e Amazon.

Com o grande volume de telespectadores, os torneios e competições também aumentaram para atender a demanda. Com isso, há um aumento nos ganhos dos jogadores e nas premiações distribuídas nos torneios. Com mais de 4.500 torneios em 2018, o prêmio em dinheiro distribuído chegou a 164 milhões de dólares.

Um relatório da Market Insight Reports divulgado recentemente mostrou que o mercado global de apostas em eSports deve ganhar crescimento de mercado no período de previsão de 2020 a 2025 deverá atingir 13 bilhões de dólares em 2025.

imagem – crédito: Florian Olivo/Unsplash.

“Embora a indústria de apostas esportivas tenha testemunhado uma desaceleração significativa devido à pandemia Covid-19 que levou ao cancelamento de muitos eventos esportivos, o mercado de eSports continuou seu rápido crescimento global. De acordo com um relatório recente divulgado pelo Reino Unido Comissão de Jogos, a indústria de eSports registrou um crescimento incrível de 2992% em relação ao ano anterior”, diz o comunicado da Market Reports.

De acordo com a Sporting Pedia, a indústria de apostas em eSports continua crescendo exponencialmente. Atualmente, videogames competitivos estão entre os passatempos preferidos em todo o mundo. A base de fãs também continua aumentando. Em 2018, uma pesquisa revelou que os espectadores frequentes dos eSports ultrapassam 170 milhões e os ocasionais são 222 milhões

“Os membros da indústria acreditam que o futuro abrirá novos horizontes para o desenvolvimento da indústria dos eSports. Novos jogos com melhor qualidade aparecerão para atender à demanda cada vez maior por novos jogos mais envolventes. Alguns especialistas consideram isso a inteligência artificial também encontrará o seu lugar nos eSports”, explicou o relatório da Sporting Pedia.

Quando os eSports aumentaram sua popularidade, as apostas em todos os tipos de competições de eSports também começaram a ganhar força. O começo foi incipiente, sobretudo em competições de Counter Strike na China e Coreia do Sul, país que mantém uma Associação Nacional de eSports. Mas esse mercado se expandiu para outras partes do planeta.

Jogos populares como Counter Strike, Starcraft II, NBA 2K, FIFA, Call of Duty e World of Warcraft tornaram o eSports uma atração popular, atraindo também uma legião de apostadores. As principais competições estão agora sendo apresentadas em grandes competições, com presença do público e estrelas da música e do showbusiness. Com mais investimentos, jogos e tecnologia de ponta, esse mercado não deve parar de crescer.