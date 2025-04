ANYMARKET organiza preparação olímpica para a Black Friday 2021

Faltando pouco mais de um mês para a Black Friday, muitas empresas estão trabalhando em estratégias de vendas para garantir bons resultados na edição deste ano. Em 2020, a data movimentou R$ 5,1 bilhões, valor 31% superior ao mesmo período do ano anterior, segundo levantamento da Neotrust/Compre&Confie. E, para este ano, de acordo com análise da Enext, a expectativa é de crescimento.

Assim, com a aproximação da Black Friday 2021, o ANYMARKET, um hub integrador de marketplaces, está preparando uma verdadeira equipe olímpica para ajudar os lojistas em uma das datas de compras mais esperadas do ano.

Onboarding

Como o tema desse ano é a Olimpíada, o time de onboarding fez a divisão das equipes por modalidades, em alusão aos esportes coletivos. Entre os esportes escolhidos estão handebol, beisebol, basquete, futebol e vôlei. Cada equipe marcará pontos com base no número de contatos, na ativação de canais, na aderência, entre outras métricas.

Plantão

Com a campanha interna de engajamento focada em gamificação, o plantão desse ano contará com uma superestrutura física e durará 24 horas por quatro dias de forma híbrida, com metade da equipe na sede e metade em home office.

Mais de 100 pessoas na área de desenvolvimento de produtos, divididas em tribos e em squads atuarão na operação da Black Friday 2021. Vale reforçar que o ANYMARKET realiza atualizações diárias para oferecer melhorias constantes aos usuários.

Ao todo, são mais de 75 atualizações ou evoluções do produto por mês para que os sellers contem com o melhor e mais estável hub de integração para marketplaces. Além de todo o trabalho técnico, o ANYMARKET também conta com 238 servidores e mais de 2.600 GB de memória RAM para garantir transações mais estáveis.

Milhões de vendas por mês

Atualmente, a plataforma processa mais de 1,4 milhões de vendas por mês. Além disso, realiza 2.500 cotações de frete por minuto e roda cerca de 90 milhões de requisições por dia.

Em apenas uma plataforma estão disponíveis nada menos que 86 serviços para solucionar as necessidades dos sellers, com mais de 75 integrações para marketplaces, ERPs, entre outras ferramentas. A plataforma possui ainda mais de 100 gráficos para monitoramento e análise.

Portfólio positivo

O ANYMARKET traz em sua bagagem anos de experiência no universo e-commerce, trabalhando ininterruptamente para garantir 0% de erros durante a Black Friday. Esse trabalho é realizado nas integrações de mais de 2.000 clientes ativos, incluindo Electrolux, Netshoes, Levi’s, Saraiva, Technos, Lacoste, Pneustore, Marabraz, Angeloni, Acer, entre tantos outros.

Trabalho, pizza e jogos

Para atingir a meta cumulativa de R$ 1 bilhão em GMV (Transações Gross Merchandise Value, que mensura a quantidade de transações em reais), desde 2015, a empresa está se preparando de uma forma inusitada e humanizada.

Com o intuito de não dispersar a atenção de toda a equipe, energéticos e pizzas estarão à disposição dos colaboradores que estarão encarregados de acompanhar a evolução das vendas.

Haverá também um bolão sobre qual será o volume de pedidos e GMV transacionado no período. A expectativa da empresa e dos colaboradores é alta.

Para André Gonçalves Pereira, Business Manager do ANYMARKET, toda a equipe já está esquentando os motores para assegurar vendas recordes. “A Black Friday é uma das datas mais aguardadas no e-commerce mundial. Estamos preparados e confiantes que será mais uma Black Friday sem erros e um grande sucesso de vendas tanto para os marketplaces, quanto para os sellers”, explica.

Black Friday 2020

Vale lembrar que, na edição passada, o ANYMAKET registrou mais de 207.834 pedidos, o que representa um aumento de 70% no valor total movimentado em relação a 2019, enquanto o número de pedidos cresceu 43% no mesmo período, com mais de 100% de estabilidade. A evolução do número de pedidos em relação aos dias normais foi de 1040% e de 1138% de crescimento em relação ao GMV.

Sobre o ANYMARKET:

O ANYMARKET é uma plataforma de integração com marketplaces, criada e desenvolvida pelo DB1 Group para atender ao universo de e-commerce. Possui mais de 2.000 clientes ativos entre eles Electrolux, Netshoes, Levi’s, Saraiva, Technos, Lacoste, Pneustore, Marabraz, Angeloni, Acer entre outras. Considerado o hub dos grandes players, a plataforma atende empresas com venda on-line que precisam de uma operação simples, ágil e centralizada para atuar em marketplaces. O ANYMARKET apresenta números expressivos com o processamento de mais de 13 milhões de pedidos nos últimos 12 meses. O ANYMARKET é uma solução que conecta empresas a mais de 50 marketplaces como Amazon, Mercado Livre, Netshoes, Dafiti, Via Varejo, B2W, Magazine Luiza, Carrefour, entre outros. A plataforma possui um diferencial em relação ao mercado, com integração com marketplaces como Fastshop, Kabum, GPA e Mobly.