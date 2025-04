Rcell firma parceria com a empresa holandesa Trust e fará no Brasil a distribuição da linha Gaming

O Grupo Rcell, maior distribuidora de capital fechado de smartphones, games e informática do País, acaba de fechar parceria com a empresa holandesa Trust, marca global e acessível para acessórios digitais e que dispõe de uma variedade de mais de 800 produtos.

Rcell atuará na distribuição da linha Gaming da Trust, a qual será dividida em duas sub-categorias: acessórios para consoles e linha de acessórios para computador, entre os quais: mouses, teclados, headsets e microfones. Os produtos deverão chegar da Holanda no início de novembro para imediata distribuição ao varejo.

Segundo Rafael Gómez, gerente nacional de vendas da Trust, a Rcell vai ocupar em um primeiro momento, 10% da distribuição no Brasil, haja vista que esta é a primeira parceria entre as empresas. Rcell será a quinta distribuidora da marca no País.

“Nossa aposta é muito grande, pois confiamos muito no trabalho da Rcell e vamos nos ajudar nos processos para que criemos uma cultura de distribuição nesse nicho de games no Brasil. Vamos inicialmente mapear o perfil da revenda, do trabalho e mensurar quais produtos serão vendidos na totalidade na pré-venda”, avalia.

O gerente nacional da Trust analisa que a estratégia é ainda atingir, junto à Rcell, outros players no mercado, mas que o público gamer já pode criar boas expectativas nos produtos, sobretudo em microfones streaming.

“Somos pioneiros em microfones streaming e estamos muito focados no mercado de social games, que não engloba apenas quem joga, mas todos os componentes, como quem assiste, quem narra os jogos, etc. Temos mais de 15 microfones no portfólio e esperamos que a categoria de acessórios para consoles, por exemplo, possa ser expandida. Se os gamers pudesse esperar, eu diria que apostasse justamente nessa nossa categoria”, analisa.

Rafael Gómez afirma ainda que a Trust se destaca em headsets e que essa distribuição inicial será o primeiro passo para solidificar a parceria com a Rcell, a qual será de forte crescimento da linha gaming no Brasil.

Para Alexandre Della Volpe Elias, diretor de marketing do Grupo Rcell, a expectativa de crescimento dessa parceria já para 2022 é de 50%.

“Como temos uma carteira de clientes com mais de 28 mil pontos de venda e abrangência em todo o território nacional, a nossa expectativa é de um crescimento de 50% já a partir do próximo ano na distribuição dos produtos Trust. Como o foco inicial será o público gamer, em consoles, avaliaremos muitos critérios, como público final, produtos de pré-venda, perfil das lojas especializadas em videogames, entre outros, como também, perspectivas de atingirmos outras áreas”, avalia Alexandre.

Por fim, o diretor de marketing do Grupo Rcell, Alexandre Della Volpe Elias, avalia que no Brasil ainda há muita falta de acessórios para consoles de nova geração e que os produtos distribuídos que chegarão ao consumidor final são de qualidade, terão garantia de três anos e ainda vão dispor de preços acessíveis.