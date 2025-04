Samsung apresenta Life Unstoppable: ‘house of Surprises’, experiência virtual que mostra seu poderoso ecossistema de dispositivos conectados

A Samsung Electronics Co, Ltd. lançou a Life Unstoppable 2021, que aprimora a experiência virtual com um minifilme animado e estilizado que faz um tour pela icônica ‘house of surprises’ (casa das surpresas) da Samsung.

Nossas casas passaram a ser o centro de nossas vidas nos últimos meses, se transformando em escolas, escritórios, academias e espaços de entretenimento. A experiência Life Unstoppable deste ano busca despertar a inspiração daqueles que querem inovar sua experiência em casa, com produtos que permitem aos consumidores, mais uma vez, ‘apertarem o play’ para uma vida cheia de novidades.

Life Unstoppable: ‘house of surprises’ acompanha uma família de personagens ecléticos em uma jornada pela casa, demonstrando como o ecossistema de dispositivos conectados da Samsung permite que a família explore a criatividade e a paixão, proporcionando uma ‘Life Unstoppable’.

‘House of surprises’ é o primeiro minifilme do tipo para a marca e dá vida à tecnologia de maneiras nunca antes vistas. A experiência passa por seis cômodos diferentes, com vinhetas interativas, cada uma exibindo uma coleção de produtos Samsung conectados, que incentivam um recomeço de inspiração em casa – de dispositivos dobráveis a TVs imersivas de tirar o fôlego, além de inovações em eletrodomésticos que dão novo ânimo até mesmo nas tarefas mais triviais.

“Na Samsung, desenvolvemos inovações que vão além do que as pessoas esperam. De smartphones dobráveis a TVs que mostram obras de arte quando estão desligadas¹ e máquinas de lavar que deixam suas roupas limpas de maneira ainda mais rápida, usando apenas o sabão e a água realmente necessários²”, diz Benjamin Braun, Diretor de Marketing da Samsung Europa. “Com a Samsung ‘house of surprises’, estamos mostrando como nossos produtos conectados trazem inovações que ajudam os consumidores a viver uma Life Unstoppable”.

Os produtos e serviços da Samsung são destacados na imersiva e animada “house of surprises” por meio de porta-vozes da marca e da excêntrica família de personagens Unstoppables: Gym-Buff Dad, Rockstar Mum, Magician Archie, Superstar Chef Evie e a Lucha-Libre Wrestler Gran.

Ao longo da experiência, os participantes entram em uma série de vinhetas, cada uma apresentando os recursos da linha de produtos 2021 da Samsung para se inspirar na alegria da vida dos personagens.

Corrida espacial

A modularidade quase mágica da geladeira Bespoke³ ganha vida quando a chef Evie fica sem espaço para guardar o banquete da noite e seu irmão mágico adiciona outro módulo à unidade.

O curioso incidente do Snowing Cake

Os personagens colocam o Samsung Bespoke Jet™ à prova quando Evie, ao criar um bolo de coco, provoca uma bagunça invernal na cozinha. O Samsung Bespoke Jet™ consegue lidar com essa situação?

Entre em ação

A família entra em ação com The Premiere, o mais novo projetor da Samsung e o Soundbar Q800, em uma das famosas noites de filmes dos personagens, cheia de entretenimento com risos, lágrimas e muito mais.

Coronel Dad

O monitor gamer Samsung Odyssey Neo G9 coloca o pai um passo à frente da concorrência, enquanto ele leva sua equipe à vitória com uma tela curva dinâmica que lhe permite colocar seus planos de batalha em prática.

Perdida na música

A mãe está imersa em seus momentos musicais favoritos na Neo QLED TV e no Soundbar Q950⁴, que se juntam a outras TVs QLED imersivas da Samsung na ‘house of surprises’, como a The Frame (com molduras⁵ personalizadas exclusivas) e a The Serif, enquanto ela desfruta de uma festa animada. Mas como a mãe não quer dançar sozinha, ela chama algumas de suas melhores amigas para se divertirem com ela, graças ao Google Duo⁶ em seu Galaxy Z Flip3⁷.

Uma superestrela do rock

O Bespoke AirDresser⁸ permite que a mãe limpe a vapor sua amada jaqueta Rockstar, e assim ela fica pronta para uma visita surpresa da família mais tarde naquela noite.

O Bespoke AirDresser acabou de ser lançado globalmente e oferece um design personalizável com recursos inteligentes atualizados, como recursos de secagem com IA e recursos de controle de IA que personalizam a experiência. O Bespoke AirDresser é um dos destaques da ‘house of surprises’, juntamente com uma seleção de outras inovações atualizadas, incluindo:

Bespoke Jet ™ ⁹, um aspirador de pó sem fio premium que vem em uma variedade de cores com um sistema all-in-one de esvaziamento automático de poeira e carregamento de bateria.

™ ⁹, um aspirador de pó sem fio premium que vem em uma variedade de cores com um sistema all-in-one de esvaziamento automático de poeira e carregamento de bateria. Bespoke Jet Bot™ AI +, aspirador de pó avançado que identifica objetos e se ajusta a várias superfícies para uma limpeza otimizada. Os usuários podem monitorar suas casas com um stream de vídeo ao vivo enquanto a Clean Station higiênica e “no-touch” (sem toque) pode esvaziar automaticamente a lixeira, enquanto coleta a sujeira e a poeira com seu sistema de filtragem em várias camadas.

A segunda edição da série Life Unstoppable combina narrativa e entretenimento em uma experiência digital interativa, misturando uma variedade de técnicas digitais dignas de Hollywood para dar destaque aos participantes da história. Camadas interativas permitem que os convidados participem do filme em tempo real, criando uma experiência exclusiva e disruptiva, sustentada pelo uso criativo da tecnologia.

Descubra os talentos ocultos dos Unstoppables e o mais recente ecossistema de produtos da Samsung na animada e envolvente Life Unstoppable: ‘house of surprises’, a partir de hoje em: https://www.samsung.com/uk/explore/experiences/life-unstoppable-2021/

¹O modo arte mantém a TV em modo Stand-by.

²Duração do ciclo pode variar dependendo da vazão de abastecimento de água e do peso e o tipo de lavagem.

³,⁸,⁹Não há previsão de chegada da linha Bespoke ao Brasil.

⁴Soundbar Q950 vendido separadamente. Verificar compatibilidade com TVs Samsung.

⁵As molduras são itens vendidos separadamente.

⁶O aplicativo Google Duo é necessário para conectar-se à vídeo chamada. A utilização de alguns aplicativos pode estar sujeita a acordos de fornecedores de serviços terceiros. Alguns recursos, aplicativos e serviços exigem consentimento para a coleta e uso de informações pessoais e/ou acessórios vendidos separadamente. Eventuais custos de assinatura ou contratação poderão ser cobrados pelos desenvolvedores dos aplicativos.

⁷Galaxy Z Flip 3 vendido separadamente. A dobradiça suporta o modo Flex em ângulos entre 75° e 115°. Para sua conveniência, esse modo também pode ser ativado antes ou depois dessa faixa de ângulos. Recomendamos manter o celular imóvel durante o modo Flex. Alguns aplicativos podem não suportar o modo Flex.