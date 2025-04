Reality show “Qual o próximo TikToker de sucesso” irá revelar o novo grande nome da plataforma TikTok

Quando se fala em ousar com conteúdos inovadores para a internet, Lucas Rangel é expert no assunto. Idealizador dos maiores reality shows online, como “Qual Próximo YouTuber de Sucesso” e “A Ilha dos Famosos”, o creator lança mais uma novidade que vai parar a rede social do momento: com o objetivo de revelar um novo talento no TikTok, a plataforma fez uma parceria inédita com o jovem empreendedor e influenciador, onde anônimos disputam pelo título de maior TikToker do Brasil.

Se animou? As inscrições devem ser feitas pelo TikTok até o dia 18 de outubro, com a hashtag #QPTS. Capriche no vídeo: ele é que vai definir os selecionados! Já são mais de 330 milhões de vizualizações!

No time de jurados, teremos especialistas no assunto em gerar conteúdo para as redes sociais: Doarda, vencedora do reality show digital “Qual Próximo YouTuber de Sucesso”, o humorista Isaías, a atriz e TikToker Nicole Louise e claro, Lucas Rangel. Para as provas, o desafio é explorar todas as ferramentas que a plataforma disponibiliza, como desafios de dança e coreografias, duetos e até simulação de gravação de publiposts. Mas as provas não param por ai: os aspirantes a maior TikToker do Brasil precisarão mostrar suas habilidades e produzir um conteúdo de até três minutos e mostrar muita habilidade em como prender a audiência do público na plataforma.

Serão selecionados oito candidatos ao título de maior TikToker de sucesso do país. Todos ficarão confinados em um hotel por cinco dias, de 25 a 29 de outubro para a gravação do projeto. Ali, passarão pelos desafios e terão a oportunidade de mostrar suas habilidades criativas aos jurados.

A cada dinâmica, um participante será eliminado da disputa. Aquele que mantiver a maior constância na qualidade de conteúdos, destaque na competição e acima de tudo, surpreender os jurados, leva para casa o prêmio final em dinheiro de R$ 20 mil, um iPad de última geração e será agenciado pela LR Contents, a agência de influenciadores de Lucas Rangel.

Ao todo serão oito episódios, com estreia marcada para dia 1 de novembro, que serão transmitidos na íntegra pelo canal oficial no Youtube de Lucas Rangel, além de conteúdos exclusivos no Tiktok. A grande final, marcada para o dia 17 de novembro será ao vivo, em formato de live via TikTok, com votação aberta para o público decidir quem leva o título e os prêmios.

E você, já preparou seu vídeo?

REDES SOCIAIS “QUAL PRÓXIMO TIKTOKER DE SUCESSO”

TIKTOK https://www.tiktok.com/@qptsoficial