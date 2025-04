TeamViewer apresenta soluções de Realidade Aumentada no Connect Five 2021

A TeamViewer, provedora líder global de soluções de conectividade remota e digitalização de ambientes de trabalho, anuncia participação na edição 2021 do Connect Five — maior evento do Brasil sobre conectividade e rastreamento de ativos via tecnologias e dispositivos de IoT (Internet das Coisas) —, que este ano acontecerá de forma virtual no dia 20 de outubro.

A participação da TeamViewer se dará por meio do parceiro comercial Spencer Tecnologia, cujo CEO Pedro Gaspar, em conjunto com Andreas Kiessling, Gerente de Canais e Desenvolvimento de Negócios LATAM da TeamViewer, ministrará a palestra ‘Realidade Aumentada na prática. Experimente uma sessão de Realidade Aumentada ao vivo’. Na pauta, os executivos apresentarão os inovadores usos e recursos das avançadas tecnologias B2B de Realidade Aumentada TeamViewer Frontline XAssist e XInspect para suporte remoto, gerenciamento de serviços, processos de manufatura e treinamentos técnicos, com uso de wearables e dispositivos móveis, em empresas e indústrias.

A apresentação da TeamViewer e da Spencer Tecnologia acontecerá em 20 de outubro, das 14h30 às 15 horas, via plataforma de streaming Connect Five. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas em https://bit.ly/3upyK1B

Com estimativa de reunir mais de dois mil profissionais do setor de rastreamento de ativos via soluções de IoT, o Connect Five 2021 acontece em 20 de outubro de 2021, das 14h às 20 horas. Mais informações sobre o evento online estão disponíveis em https://connectfive.com.br

Na web, as soluções TeamViewer de Realidade Aumentada para empresas e indústrias de diferentes portes e segmentos estão em www.teamviewer.com e www.teamviewer.com/pt-br

AGENDA – SAVE THE DATE

Connect Five 2021 Online – TeamViewer & Spencer Tecnologia

Palestra: Realidade Aumentada na prática. Experimente uma sessão de Realidade Aumentada ao vivo

Apresentação: Andreas Kiessling, Gerente de Canais e Desenvolvimento de Negócios LATAM da TeamViewer; Pedro Gaspar, CEO da Spencer Tecnologia

Quando: 20 de outubro de 2021

Horário: 14h30 às 15 horas, via plataforma de streaming Connect Five

Investimento: Gratuito

Inscrições: https://bit.ly/3upyK1B

Site do evento: www.connectfive.com.br