A Assombração retorna à Call of Duty®: Warzone™ e invade Black Ops Cold War na sexta temporada

“Você gosta de filmes de terror?”

A noite cai em Warzone e Black Ops Cold War, e é melhor se esconder. Verdadeiros terrores do cinema ganham vida e fantasmas escapam do submundo para roubar as almas dos que ousam infiltrar Verdansk durante a noite. Nuketown foi tomada pelo horror com um assassino à solta, enquanto os infectados ameaçam os vivos e os agentes do Réquiem estão prestes a se juntar a eles.

Assista ao trailer do evento de Halloween aqui

A sexta temporada ganha novidades apenas 2 semanas depois de seu lançamento com o evento de Halloween em Warzone e Black Ops Cold War and Warzone, que começa amanhã, dia 19, e vai até 2 de novembro – e não é necessário fazer nenhum download adicional.

“Ghosts of Verdansk” estará disponível por tempo limitado e traz de volta a cidade bem conhecida dos jogadores sob o manto da noite. Já em Black Ops Cold War, novos modos multiplayer e Zombies completam as novidades. Ao cumprir os desafios do evento, você ganhará a arma prototípica LAPA SMT – a primeira recompensa de evento que é uma arma de longa-distância – além de um projeto único e outros conjuntos com o tema da temporada.

Outras novidades na loja incluem o operador Ghostface, de PÂNICO e a skin de operador Frank the Rabbit, de Donnie Darko, ambas perfeitas para os sustos do Halloween

O QUE HÁ DE NOVO EM WARZONE E BLACK OPS COLD WAR

Conjunto de Operador de PÂNICO disponível por tempo limitado

A partir de amanhã esse conjunto te dá a chance de jogar como Ghostface em Warzone e Black Ops Cold War antes que ele volte aos cinemas em 2022, quando a Paramount Pictures e Spyglass Media Group trarão de volta a icônica série de meta-horror da década de 90. Em Call of Duty ele é um Operador que pode retalhar qualquer alma perdida – viva, morta ou morta-viva – no, Zumbis e Battle Royale.

No mesmo conjunto você encontra o finalizador “Violent End” para todos os operadores, o pingente de arma “Cordless Phone”, o emblema animado “Scary Hours” e três projetos de armas lendárias -duas de longo alcance com Tracer Fire, e, claro, há a “Ghost Blade”, modelada na arma de escolha do Ghostface.

Durante A Assombração:Pacote Traçante: Donnie Darko por tempo limitado

Donnie Darko marcou o mundo em horror psicológico na virada do século,e hoje é um sucesso cult depois de seu lançamento em 2001.

O misterioso coelho estará no evento A Assombração a partir de 24 de outubro por meio do

Pacote Traçante: Donnie Darko Limited – por tempo limitado em ambos os jogos.

A contagem regressiva para o fim do mundo começou e a skin de operador “Frank the Rabbit”, inclusa no conjunto para Baker, está aqui para a comemoração. Ela também chega com um finalizador que os fãs conhecerão muito bem, quase como se fosse uma premonição…

Esse finalizador é o “Sky is Falling”, com o qual qualquer operador pode trazer um acidente para quem não ficar de olho na retaguarda.

Além disso, o conjunto também traz itens com raridade épica, um pingente de arma, um cartão de visita, um emblema, e um relógio. Você também ganhará três projetos de armas lendárias – um Sniper, uma SMT, e um fuzil de assalto

Para saber mais sobre as novidades na loja durante o evento e os conjuntos que trarão as Skins de operadores ultra-raras “Necro-skin”, para Portnova, “Disciple of Mayhem, de Weaver, e “Lumen”, para Maxis, clique aqui .

Os desafios e a recompensa: LAPA SMT

Durante o A Assombração, dois conjuntos de 9 desafios estarão disponíveis – um em Warzone, um e Black Ops Cold War- com 19 itens, incluindo projetos de armas, que podem ser ganhos. Quem superar os 9 desafios ainda leva o prêmio especial, a LAPA SMT.

NOVIDADES EM WARZONE

Se torne ou derrote os fantasmas de Verdansk, um sucessor espiritual de Zombie Royale que te coloca como um combatente humano e inumano. Esse modo traz o exclusivo medidor de medo – fique no solo sagrado ou veja seu operador ser tomado pelas trevas

Fantasmas em Verdansk

Vida após a morte – Fantasmas, Respawns e Solo Sagrado

Quando você morrer, não irá ao Gulag. Operadores se tornam fantasmas com habilidades sobrenaturais:

Super Pulo: Um salto para cobrir grandes distâncias em alta velocidade – fantasmas podem pairar e não tomam dano por quedas.

Teleporte: Outra forma de se mover no mapa, porém com um cooldown extendido – fantasmas podem desaparecer e ressurgir logo atrás de suas vítimas….

Disparo espectral: Um ataque de área que desabilita veículos e deixa operadores mais lentos.

Quando um fantasma mata um operador, ele pode obter uma alma – se conseguir 3, volta ao seu corpo e de volta à luta

Um fantasma pode voltar à vida com um horripilante finalizador – mas é preciso ter cuidado uma vez que é um movimento que pode ser interrompido.

Todos estão sujeitos a serem atacados pelos fantasmas, mas há um lugar seguro nos Solos Sagrados. Marcados por um círculo azul e um raio de luz, é quase como um escudo… mas se os fantasmas insistirem, podem quebrar a proteção .

Um modo baseado no medo

Um novo medidor de Medo aparece nesse modo, no lado esquerdo inferior da tela.

Se o medidor chegar em 50% seu operador pode começar a sofrer alucinações. Se conseguir superá-las, o seu nível de medo baixará. Se ele chegar em 100%…. bom, você vai ver.

Seu medo aumenta se:

Levar tiros, ver séries de baixas na área, ou ser alvo de equipamentos inimigos

Camping (AKA covardia)

Ver fantasmas

Perder colegas de squad

Seu medo é reduzido se:

Eliminar um jogador ou fantasma

Reviver um aliado

Completar um contrato

Ficar no solo sagrado

NOVIDADES EM BLACK OPS COLD WAR

Halloween chega em Nuketown. O icônico mapa de Black Ops celebra a temporada de sustos com visuais aterrorizantes.

Infected comanda as atualizações no multijogador para A Assombração. Um clássico modo em grupo retorna, Prop Hunt com um tom de Halloween e Mata-Mata em Pânico pode se tornar seu novo modo favorito. Além de Pacotes de Susto e outras atualizações temáticas.

Zumbis: Sobreviva ao Hallows’ Eve Epidemia e mais. Não deixei as cabeças de abóbora te enganarem – os mortos-vivos são seus donos por 10 minutos. Sobreviva e exfil antes que você se junte às hordas.

Novo tema de mapa: Nuketown Halloween

O mapa clássico de Black Ops recebe uma atualização em Black Ops Cold War, para celebrar a festa do terror.

Não importa se você joga os modos por tempo-limitado ou se seu esquadrão prefere os Mata-Mata em Equipe, Dominação e outros. Nuketown Halloween será o santuário dos fãs da festa durante o A Assombração.

Modos por Tempo-Limitado: Infected, Prop Hunt Halloween e Mata-Mata em Pânico

A Assombração traz três modos multijogador por tempo limitado durante a temporada de Halloween:

Infectado – dezoito operadores começam e os Zumbis tentam transformar os sobreviventes em parte da horda. Os sobreviventes ganham se durarem ou eliminarem os mortos-vivos .

Caça a Objetos Halloween: Uma nova versão temática do modo Caça a Objetos, com caveiras, cabeças de abóbora, gatos pretos e mais.

Mata-Mata em Pânico: neste modo completamente novo, dois Operadores se tornam o Ghostface e têm uma única missão: eliminar os sobreviventes, que estarão desarmados.

Zumbis: Hallows’ Eve Epidemia

Os fãs de Zumbis acabaram de receber um novo mapa redondo com “Forsaken” e agora os jogadores poderão encarar um novo desafio épico em Epidemia, como parte de A Assombração, além de algumas gostosuras e travessuras nos modos Zumbis.

Em Hallows’ Eve Epidemia você precisará sobreviver por 10 minutos e exfil de uma única Região. Seu esquadrão poderá escolher entre duas Regiões aleatórias antes da infiltração, e haverá um Evento Mundial que pode dar um belo boos ao seu Armamento.

Para isso basta…sobreviver

A cada dois minutos a dificuldade da região irá aumentar, significando mais zumbis – em dificuldade e quantidade. Quando o limite de 10 minutos for atingido, o ponto de exfil aparecerá o mais longe possível do esquadrão e todos os zumbis saberão da sua localização.

O Evento Mundial mencionado ali? A Horda, a monstruosidade que pode limpar esquadrões com um único golpe.

É por isso que o desafio de A Assombração para este modo é chamado de “You’ll Never Get Out Alive”. Porém, aqueles que conseguirem sim sair vivos, receberão recompensas como Pingente de Arma Lendária e montanhas de XP. O modo também é uma ótima oportunidade para juntar Aetherium Crystals para poder max out as Skill Tiers em Zumbis!

Além disso, outras diversas novidades em Zumbis podem ser conferidas no post completo no blog (em inglês).

APÓS A ASSOMBRAÇÃO….

Foice e Martelo arma corpo a corpo – um set de ferramentas que um Operador pode ser usado ao mesmo tempo. Causa mais dano que a Sai, mas é um pouco mais lenta de ser manuseada. Você poderá receber essas armas em um desafio dentro do jogo ou ao adquirir o Pacote Split Personality que também inclui duas Skins para Antonov e outros itens (lançamento previsto para 2 de novembro, a ser confirmado)

Vanguard está quase chegando! Seu lançamento é menos de uma semana depois do fim de A Assombração – não deixe de fazer a pré-compra e aproveitar recompensas incríveis e comece a aproveitar cedo no lançamento do jogo em 5 de novembro

Para ver todas as novidades da Temporada 6 basta acessar o post completo no blog (em inglês).

