Apple lança novos MacBook Pro, AirPods e HomePod

A Apple apresentou ontem em um evento global algumas novidades. Basicamente, novas verões do MacBook Pro, AirPods e HomePod. Confira!

MacBook Pro

Ainda mais poderoso e com desempenho incrível graças aos chips M1 Pro ou M1 Max. A duração da bateria também aumentou muito. Os novos MacBooks podem vir com telas de 14 ou 15 polegadas que usam a tecnologia Liquid Retina XDR. Prepare o bolso porque o preço também impressiona! Mais detalhes aqui.

AirPods

Com um novo desenho, agora têm as tecnologia spatial audio (som espacial) e Adaptive EQ (Equalização adaptativa). A duranção da bateria aumentou e tem resistência ao suor e água. Veja todas as especificações no site.

HomePod mini

A caixinha inteligente da Apple está com um som mais aprimorado. A Siri até parece mais inteligente e pode controlar sua casa. Os novos HomePods vêm com cinco opções de cores. Confira aqui.