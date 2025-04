Aprender em vídeo e com games é realidade na Geração Z, aponta Pearson

Conhecida como a geração que nasceu totalmente integrada no mundo digital e se consolidando em tornar comportamentos em realidade, crianças e jovens da Geração Z já definiram os jogos eletrônicos e canais de vídeo com ferramentas da rotina de aprendizagem. Cerca de 47% desses jovens entre 10 e 23 anos preferem estudar por meio aplicativos, YouTube e games.

É o que aponta a pesquisa Gen Z Expectations realizada pela Pearson, empresa líder em aprendizagem global. O estudo, realizado nos Estados Unidos, ouviu milhares de pessoas para entender de que maneira esses nativos digitais consomem conteúdo. De acordo com a pesquisa, eles ainda acreditam que a tecnologia é transformadora (59%), que vai mudar a forma do aprendizado nas universidades, além da melhorar a experiência da aprendizagem de maneira geral (54%).

O estudo norte-americano, como diriam os jovens dessa geração, “tem match” com análises dos representantes da geração Z do Brasil, feitas pela consultoria Mckinsey. Por aqui, o grupo também gosta de adquirir conhecimento online e aprende um pouco de tudo em plataformas de vídeo.

“Essas tendências já eram observadas pelas marcas e agora, mais do que nunca, se tornaram realidade. Essa geração está habituada a consumir conteúdo e desenvolver habilidades de novas e variadas formas, sempre esperando que eles sejam colocados no centro do processo de ensino-aprendizagem, como protagonistas. É preciso entender que o livro como portador único do conhecimento não faz parte do repertório amplo da Geração Z e que as suas fontes preferidas de informações são conteúdos mais digitais e interativos”, explica Juliano Costa, vice-presidente de Produtos Educacionais da Pearson LATAM.

No Brasil, onde a multinacional britânica é dona de marcas como Wizard by Pearson, Yázigi e Skill, essa revolução já acontece. A Pearson desenvolveu uma série de soluções para acompanhar as tendências e atender as necessidades dos estudantes. A biblioteca virtual Bibot, por exemplo, conta com recursos de gamificação e interatividade.

Na Wizard by Pearson, o Wizard On surgiu para atender uma necessidade da pandemia e que não se restringe apenas às aulas online. A solução da maior rede de idiomas do mundo oferece aos estudantes uma escola 100% virtual, com aulas interativas, professores ao vivo e o Wiz.me, um assistente online que acompanha o aluno 24 horas por dia complementando seu aprendizado com dicas, quizzes e recursos de gamificação.