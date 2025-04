Rapper Don L lança videoclipe exclusivo em app de vídeos curtos

O favorito do seu favorito está de volta. Desta vez em parceria com o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, numa iniciativa intermediada pela LOUD Beats e DRUID Creative, Don L coloca nas ruas o videoclipe “Na Batida da Procura Perfeita”, com direção de Aisha Mbikila (Ladybird) e direção de fotografia de Edvaldo Raw (Iconoclast).

O clipe tem estreia exclusiva no Kwai no dia 19 de outubro e é um projeto musical criado especialmente para um app de vídeos curtos em formato vertical. O vídeo foi lançado no perfil do artista na plataforma e a música também está disponível para todos os usuários do aplicativo e de plataformas digitais de música.

A música dá sequência ao caminho aberto no single anterior, “kelefeeling (verso livre)”: vira oficialmente a chave do clima sombrio de RPA3 e ilumina a estrada para o lançamento de seu próximo disco, que sai ainda em 2021 e terá produção assinada pelo próprio rapper ao lado do produtor Nave (que já trabalhou com nomes como Marcelo D2, Emicida, Luisa Sonza).

O clipe de “Na Batida da Procura Perfeita” é um road movie colorido de terceiro mundo, segundo o rapper. Don L reflete sobre tudo o que é necessário para fazer a estrada valer a viagem: a procura do amor, a fuga do caos, as frutas no cacho, a liberdade e os sonhos na busca de Yvy marã – a terra sem males da mitologia guarani.

A faixa, produzida por Don L, Nave e Luiz Café a partir de um beat originalmente composto por Sants, é dançante e solar ao usar elementos do afrobeat, da música nordestina e da MPB politizada dos anos 70. Os coros são de Alt Niss, Luiza de Alexandre, Terra Preta e Eddu Ferreira, o baixo é de Júlio Mossil e os metais ficaram com o multifacetado Thiago França.

Ao brincar com as clássicas músicas de Afrika Bambaataa e Marcelo D2, “Looking for the Perfect Beat” e “Na Procura da Batida Perfeita”, respectivamente, Don L reafirma que mais importante do que o sucesso no final do percurso é o caminho trilhado e a inquietação da busca eterna.

Projeto musical em formato vertical

Criado com foco no formato vertical, “Na Batida da Procura Perfeita” foi um novo desafio criativo para Don L. “Eu precisava de uma galera que pudesse traduzir pro formato vertical esse sentimento de filme de terceiro mundo. De estar em (des)construção e trazer beleza e arte pra luta, utilizando os recursos disponíveis. E aí que entra a Aisha, o Ed, a Felipa, Aneco, uma galera que tá fazendo isso em vídeo, com esse olhar novo, enxergando um Brasil possível pra agora”, ressalta o artista.

Para Fabrício Nobre, gerente sênior de Conteúdo Musical do Kwai, a parceria traz visibilidade para mais um gênero no aplicativo, que tem dedicado cada vez mais espaço para projetos musicais de diferentes estilos com conteúdo exclusivo. “O Kwai é uma plataforma na qual músicos e artistas podem se conectar de maneira mais direta com seus fãs e que dá a oportunidade de divulgação de seus trabalhos para um novo público”, destaca Nobre.

Don L, aliás, é mais um talento da música brasileira a entrar no Kwai, onde irá produzir conteúdos inéditos para os amantes desse estilo musical na plataforma, que tem se popularizado a cada dia e que já alcançou 34,7 milhões de usuários ativos na média mensal no país, de acordo com o App Annie.

“O Don L é um artista que admiramos e que temos acompanhado o trabalho de perto”, acrescenta Nobre. “Queremos incentivar cada vez mais a criação de conteúdo musical diversificado e ter um alto impacto na cultura, especialmente na música.”

Para celebrar o lançamento, nesta data o Kwai também colocará no ar um desafio em que os usuários da plataforma farão um freestyle em cima do instrumental da música “Na Batida da Procura Perfeita”. O melhor improviso receberá o título simbólico de “MC Favorito do seu MC Favorito” e será escolhido e divulgado pelo Kwai. Participe, é suave! Siga a conta de Don L no Kwai; curta e comente o clipe; e publique seu flow na plataforma usando a hashtag #DONLnoKwai.