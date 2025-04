realme GT Master Edition é lançado oficialmente no Brasil como o “flagship que cabe no bolso”

Mercado Livre, Amazon e A realme, empresa de smartphones que mais cresce no mundo, anuncia oficialmente o lançamento do modelo realme GT Master Edition no mercado brasileiro. De 19 a 21 de outubro, o “flagship que cabe no bolso” estará disponível em pré-venda na Americanas.com por R$ 3.699,00, com direito a R$ 250,00 de cashback e um realme Buds Air Pro. A partir de 22 de outubro, o smartphone estará disponível pelo preço sugerido de R$ 3.699,00 em todos os marketplaces da marca ( Casas Bahia AliExpress ) e nas lojas físicas da Havan.

Ao combinar design elegante, especificações poderosas e grande capacidade técnica, o realme GT Master Edition chega ao Brasil como promessa de um aparelho de última geração que é tão acessível quanto excepcional. Seu processador Snapdragon 778G 5G, fabricado em 6nm, garante mais performance e menos consumo de energia. Além disso, o suporte para sistema de resfriamento por câmaras de vapor, que reduz a temperatura em até 15º C, proporciona ao consumidor experiências de uso diário e jogo poderosas. Ainda no quesito performance, com apenas um toque, acionando o Modo GT, o usuário garante velocidade máxima de processamento e carregamento rápido para jogos.

O smartphone vem com 8 GB de RAM + 256 GB de armazenamento e conta com a nova Tecnologia de Expansão de Memória RAM Dinâmica (DRE), que pode converter ROM em até 5GB de RAM virtual. Sua tela Samsung Super AMOLED de 120 Hz oferece taxa de amostragem de toque de 360Hz, com resposta ultrarrápida que reduz qualquer atraso na experiência com jogos. Além disso, vem com 4.300 mAh de bateria, carregamento ultrarrápido de 65W, que permite até 50% de carga em 13 minutos, e chega com sistema operacional realme UI 2.0 baseado no Android 11.

O conjunto de câmeras do GT Master Edition inclui câmera principal de 64MP e frontal de 32MP fabricada pela Sony. Não apenas as imagens permanecem nítidas e vívidas do dia à noite, do retrato à paisagem, como também oferece aos usuários um novo modo de fotografia de rua exclusivo, chamado Modo Urbano, com foco fixo e filtros especiais, que só são vistos em câmeras DSLR profissionais.

“Com o lançamento do realme GT Master Edition, trazemos para o Brasil o primeiro smartphone da categoria premium da marca e completamos nosso portfólio nacional de produtos, oferecendo opções de aparelhos em todos os segmentos, de entrada ao premium, além da linha completa de dispositivos AIoT”, afirma Marcelo Sato, gerente de vendas da realme Brasil. O catálogo, ainda mais diversificado, vai ao encontro da missão da marca de oferecer aos consumidores tecnologia de ponta a preços acessíveis dentro de cada categoria de atuação.

Por acreditar que a tela é uma parte muito importante do aparelho e seu custo de manutenção é alto, a realme oferece 12 meses de Seguro de Proteção de Tela – condicionado à apresentação da nota fiscal – para quem adquirir o realme GT Master Edition nas revendas oficiais da marca. O usuário poderá aproveitar o serviço uma vez até 12 meses a partir da data de compra. O mais completo “mid-range flagship” do mercado chega ao país na cor exclusiva Daybreak Blue .