Amazon Music Apresenta a Mais Alta Qualidade de Áudio de Streaming para Seus Clientes no Brasil

O Amazon Music anuncia hoje que os assinantes do plano Unlimited do Brasil agora terão acesso aos formatos HD e Ultra HD, a mais alta qualidade de áudio disponível nos serviços de streaming. Os clientes também poderão ouvir músicas mixadas em áudio espacial em múltiplos aparelhos, incluindo aparelhos iOS e Android com seus fones de ouvido já existentes – sem a necessidade de um equipamento especial – e em aparelhos compatíveis com Alexa Cast. O áudio espacial coloca o ouvinte dentro da música, em uma experiência imersiva e multidimensional. A partir de hoje, os clientes podem escutar os novos lançamentos, incluindo o novo EP original “Amazon Music [RE] Discover Milton Nascimento”, e de outros artistas como Alicia Keys, Dilsinho, Luisa Sonza, Patroas (Marília Mendonça & Maiara & Maraisa), Vitão, Céu, Coldplay e Anitta com sentido de espaço, clareza e profundidade incomparáveis na música – e sem custo adicional na inscrição. O Amazon Music Unlimited torna o áudio de alta qualidade e sem perdas acessível para todos os fãs de música, e agora está disponível no Brasil e no México. Saiba mais em: amazon.com.br/music/unlimited

“Nós sempre acreditamos que o áudio de alta qualidade deveria ser a norma para o serviço de streaming de música, e é por isso que hoje nós estamos tornando o HD, Ultra HD e o áudio espacial disponíveis, automaticamente, para todos os nossos clientes, sem a necessidade de equipamentos especiais ou atualizações”, declarou Steve Boom, vice-presidente do Amazon Music. “Mal podemos esperar para que mais fãs ao redor do mundo possam escutar a vibração e as nuances das músicas em áudio espacial em seus fones de ouvido favoritos, e descobrir novos detalhes dos álbuns que eles amam, como se fosse a primeira vez.”

Os assinantes poderão ouvir os novos álbuns em áudio espacial exclusivamente no Amazon Music, incluindo o EP original Amazon Music [RE] Discover que homenageia Milton Nascimento com versões originais de quatro de suas músicas por Vitor Kley, Céu, Luedji Luna e Bryan Behr, lançadas hoje. São elas: “Maria Maria”, por Vitor Kley; “Cais” interpretada por Luedji Luna; “Travessia” cantada por Bryan Behr; e a versão de Céu para “Nada Será Como Antes”.

“Estou honrado de ter minhas músicas apresentadas para um novo público, com essas novas versões inéditas interpretadas por tão talentosos artistas”, afirma Milton Nascimento. “Para mim, não tem nada melhor do que ver minha música num projeto como esse. Eu conheço todos que estão participando, e sou muito fã de todos eles. Estou muito feliz e sei que todos vão amar.”

A partir de hoje, os fãs também poderão ouvir o catálogo completo da Alícia Keys em 360 Reality Audio, incluindo álbuns clássicos, como Songs in a Minor e Girl on Fire. Em novembro, o Amazon Music vai lançar de forma exclusiva Mercury – Act 1 (Amazon Music Live), o novo EP da banda Imagine Dragons, mixado em Dolby Atmos. O EP de cinco faixas traz as músicas que foram apresentadas durante uma transmissão ao vivo no lançamento do álbum da banda, gravado no telhado do escritório do Amazon Music, no Brooklyn – Nova York (Estados Unidos).

“Nós gravamos nosso novo álbum Mercury – Act 1 com Rick Rubin, no estúdio Shangri-la, em Malibu, e é ótimo ter um nova maneira para as pessoas experienciarem o espaço e a profundidade dessas salas através desses novos mixes Dolby Atmos”, disse o Imagine Dragons. “Estamos empolgados para dividir nosso primeiro EP acústico, ao vivo, de algumas dessas faixas que gravamos com o Amazon Music”.

O Amazon Music oferece aos seus clientes a mais alta qualidade de áudio disponível para streaming, proporcionando uma experiência auditiva incomparável. Além de ouvir com seus fones de ouvido já existentes, os clientes podem usar o streaming de áudio espacial com Alexa Cast em aparelhos selecionados, como Echo Studio, o melhor som de todos os tempos do Amazon. Dispositivos que suportam 360 Reality Audio com Alexa Cast incluem os alto-falantes sem fio da Sony SRS-RA5000 ou SRS-RA3000, e sistemas de home theater como HT-A9, HT-A7000 ou HT-A5000. E ainda neste ano, os assinantes poderão ouvir músicas mixadas em Dolby Atmos nas barras de som Sonos Arc e Beam (Gen 2) ao transmitir Amazon Music do aplicativo Sonos. As músicas disponíveis em Dolby Atmo aproximam os ouvintes de seus artistas e canções favoritas, e permitem que eles experimentem a música da maneira que o artista deseja.

Os assinantes Amazon Music Unlimited nos planos Individual ou Família agora têm acesso ao áudio espacial automaticamente, e à música HD e Ultra HD sem custos extras e sem necessidade de atualizações.Todos os assinantes agora podem aproveitar o streaming de música na mais alta qualidade de áudio, incluindo álbuns do Coldplay, Lil Nas X, Pink Floyd, Alicia Keys e P!NK. Por um período limitado, os novos clientes agora também poderão experimentar o streaming de áudio na qualidade premium grátis por três meses ao assinar o Amazon Music Unlimited.

Com Amazon Music Unlimited, os clientes podem ouvir mais de 75 milhões de músicas em alta definição, com profundidade de 16 bits e taxa de amostragem de pelo menos 44.1 kHz (qualidade de CD). Os clientes também podem ouvir mais de 7 milhões de músicas em Ultra HD (qualidade melhor que a de CD), com profundidade de 24 bits e taxa de amostragem de até 192 kHz, que revela ainda mais as nuances que antes eram perdidas em arquivos compactados para o streaming digital.

Amazon Music oferece aos clientes uma ampla seleção de músicas em Ultra HD. Os assinantes também têm acesso ao catálogo de músicas mixadas em Dolby Atmos e Sony 360RA, que continua crescendo.

Os planos individuais de Amazon Music Unlimited estão disponíveis por R﹩ 16,90/mês para clientes Amazon. Os clientes do Plano Família podem fazer uso do Amazon Music Unlimited em até seis dispositivos por R﹩ 25,90/mês.