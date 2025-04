Finalistas do Desafio Cataratas do Iguaçu disputam vagas para torneio mundial neste fim de semana

Estão definidos os finalistas do Desafio Cataratas do Iguaçu – A Tríplice Fronteira, evento promovido pela Confederação Brasileira de Games e Esports (CBGE) que acontecerá na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná. Os quatro melhores jogadores de eFootball PES 2021 e de Street Fighter V vão competir, nos dias 23 e 24 de outubro, por uma vaga – em cada uma das modalidades – para o Global Esports Games, torneio mundial de esportes eletrônicos promovido pela GEF (Global Esports Federation) que acontecerá em Singapura no mês de dezembro.

Os atletas participaram de classificatórias online para terem a chance de disputar, em formato presencial, a fase final da competição. Entre eles está Guilherme Fonseca, o “GuiFera”, jogador duas vezes campeão mundial de eFootball PES que atualmente defende a camisa do São Paulo eSports.

Confira abaixo os classificados de cada modalidade:

eFootball PES 2021:

Guilherme “GuiFera99”;

Douglas “J-D-L-M”;

João “CSC_JVictor”;

Markston “MarkstonSE”.

Street Fighter V:

Diego “DARK817”;

Paulo “HoraDoShow”;

Robson “Robinho_fgc”;

Ronaldo “RonaldinhoBRR”.

Além das modalidades que vão ceder vagas para o campeonato mundial, o Desafio vai contar com confrontos de exibição, em caráter amistoso, entre Brasil e Paraguai no game Counter-Strike: Global Offensive. Para apresentar e conduzir todas as competições, o time de palco conta com os criadores de conteúdo Marco “Skorpion” e Stephany “stesereia”.

A fim de garantir a segurança e o bem-estar do público, o Desafio Cataratas do Iguaçu vai receber um público máximo de até duas mil pessoas por dia, respeitando os protocolos e as medidas sanitárias de enfrentamento à Covid-19 estabelecidas pela Prefeitura da cidade. O evento também irá oferecer aos presentes áreas para jogos, cultura, dança, praça de alimentação e outras atrações.