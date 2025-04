Claro tem a internet móvel mais rápida e a banda larga com a maior estabilidade do país, segundo dados do Speedtest®

A Ookla® – líder global em inteligência de redes de banda larga – publica os resultados do Speedtest AwardTM. E, mais uma vez, a Claro venceu na categoria Rede Móvel mais rápida do Brasil (Brazil’s Fastest Mobile Network)*.

A Claro também foi reconhecida como a Rede Móvel mais rápida da América do Sul (South America´s Fastest Mobile Network)*. É a primeira vez que uma operadora brasileira obteve esse reconhecimento em toda a região.

Além disso, no período da medição, no 2º e 3º trimestres de 2021, a Claro ainda foi verificada como a Rede Móvel melhor avaliada do Brasil (Brazil’s Top Rated Mobile Network) pelos consumidores*.

Na Banda Larga Fixa Residencial, a Claro foi reconhecida como a mais estável e consistente do Brasil, segundo o Speedtest® Consistency Score**.

MOBILE NETWORKS

Entre as operadoras de telefonia móvel do Brasil, a Claro figura na primeira posição do período, com velocidades médias de download de 42.08 Mbps – índice 30% superior à média do mercado, de 32.20Mbps. Em relação à concorrência, a operadora alcançou um resultado 36% maior que a segunda colocada (30.82 Mbps) e 65% superior à terceira (25.47 Mbps).

Analisando os dados regionais, estado por estado brasileiro, os resultados da Claro demonstram consistência na liderança de velocidade na maioria das regiões. A Claro se destaca no primeiro lugar em 21 das 27 unidades federativas, de acordo com os resultados do terceiro semestre para banda larga móvel***.

A Ookla® comparou 2.481.218 testes de usuários, realizados em aplicativos móveis Speedtest® iOS e Android de todas as principais operadoras de telefonia. Para mais detalhes, visite: https://www.speedtest.net/awards/ .

A operadora está empenhando esforços e investimentos em infraestrutura e ampliação das tecnologias, inclusive com o primeiro 5G do Brasil. É o que também justifica o prêmio de ‘Brazil’s Top Rated Mobile Network’, que verifica a Claro como a operadora com a rede móvel melhor avaliada entre os consumidores que utilizam o Speedtest® .

A Ookla® também realizou os testes iniciados por usuários em todos os países da América do Sul e constatou, em sua análise de dados, que a Claro é a mais rápida da região. “Os prêmios Speedtest® são reservados para uma delegação de elite da rede operadoras que forneceram cobertura e desempenho de internet excepcionais em seus mercados. É um prazer apresentar à Claro o prêmio ‘South America´s Fastest Mobile Network’. Este reconhecimento é a prova de seu desempenho excepcional no primeiro e segundo trimestres de 2021, com base na análise rigorosa de testes iniciados por usuários do Speedtest®”, diz Doug Suttles, CEO da Ookla.

A MAIOR ESTABILIDADE NA BANDA LARGA, COM MAIS CONFIABILIDADE E MAIS VELOCIDADE

Especialmente nos últimos meses – momento crítico da pandemia, a Claro não mediu esforços para ampliar a capacidade da rede e manter seus clientes conectados, diante da altíssima demanda e uso da banda larga fixa em casa.

E, como resultado, a Claro acaba de ser reconhecida como a operadora que oferece a Banda Larga Fixa mais estável do Brasil, de acordo com dados do Speedtest® da Ookla®. Isso porque, segundo critérios técnicos da mais popular plataforma de medição de velocidade na internet, as conexões residenciais e móveis da Claro obtiveram os maiores percentuais de consistência de desempenho de rede. As medições consideradas na análise foram realizadas durante o primeiro semestre de 2021.

Ainda segundo dados da plataforma, a velocidade média das conexões de banda larga da Claro dobrou no período da pandemia. O aumento significativo da velocidade média é fruto da alta demanda por velocidades maiores, capazes de atender as demandas simultâneas de trabalho remoto, ensino a distância e entretenimento que as famílias apresentaram durante o isolamento social em casa.

“Estamos orgulhosos dos resultados. Os prêmios e reconhecimentos concedidos pela Ookla® só comprovam que todo o trabalho feito pela Claro tem alcançado seu principal objetivo: oferecer aos clientes a melhor experiência de conectividade. E, mesmo em um cenário tão desafiador, de novos hábitos e de alta demanda sobre a rede, como foram os últimos meses, conseguimos atender bem os nossos consumidores”, avalia Paulo Cesar Teixeira, CEO da Claro.

*Baseado em análises dos dados Speedtest Intelligence® da Ookla® para 2oT-3oT 2021. Ookla trademarks used under license and reprinted with permission.

** Baseado em análises dos dados Speedtest Intelligence® da Ookla® para Consistency Scores no Brasil em 2oT-3oT 2021. Ookla trademarks used under license and reprinted with permission.

*** Baseado em análises dos dados Speedtest Intelligence® da Ookla® para Estados do Brasil no 3o.T 2021. Ookla trademarks used under license and reprinted with permission.