Como transformar a TV Samsung no hub da casa conectada

O app SmartThings representa uma verdadeira revolução para os consumidores da Samsung graças ao seu ecossistema completo e em constante evolução, que permite comandar diversos equipamentos eletrônicos com a ponta dos dedos – ou apenas pela voz. Se as funções do aplicativo nos smartphones representam um salto em qualidade de vida, usar o SmartThings para controlar a TV é um passo além para transformar o aparelho na central de comando de sua casa conectada.

Sincronizando o SmartThings com a TV Samsung

Em um passo a passo simples, é possível configurar o aplicativo no televisor. Confira:

Ao abrir o app SmartThings no smartphone¹, clique em “Entrar” para fazer o login. Em seguida, preencha com os dados da Samsung Account ou crie um novo cadastro em “Criar conta” – rápido e fácil, leva menos de dois minutos.

Logado em sua conta, ative o Bluetooth do smartphone, clique em “Aparelhos” e, em seguida, em “Adicionar aparelhos”. Use a opção “Buscar próximos” para encontrar a TV e selecioná-la. Depois, é só clicar em “Iniciar”.

Defina o cômodo onde está a TV e, após, clique em “Avançar”. Digite o código PIN que aparecerá na televisão no campo do aplicativo e clique em “Concluído”. Se preferir, é possível criar um nome para o aparelho antes de finalizar.

Pronto! O smartphone se transforma no controle remoto da TV, o que permite ao usuário acionar as funções de ligar e desligar, trocar os canais, ajustar o volume e, claro, usar os diversos apps disponíveis.

Autonomia total com assistentes de voz² e SmartThings

É válido ressaltar que toda a linha de TVs da Samsung 2021 conta com três assistentes pessoais integradas e em português, bastando pressionar o botão “microfone” e dizer o comando. A partir do modelo Q70A, já é possível utilizar o comando de voz à distância, sem o controle remoto, o que torna essa acessibilidade ainda mais fácil.

“Aliando as facilidades dos comandos de voz com as funções do SmartThings, a TV se transforma no principal aparelho da casa conectada, capaz de controlar não apenas outros apps e funções de exibição – como os serviços de streaming de filmes, séries e música –, mas também outros aparelhos Samsung que se integram ao ecossistema, como modelos de ar-condicionado, geladeiras, lavadoras e aspiradores-robô”, diz Erico Traldi, diretor da divisão de TV e áudio da Samsung Brasil.

Sobre o SmartThings

O SmartThings continua a se expandir no aprimoramento de sua tecnologia. A plataforma aberta da SmartThings reúne dispositivos, desenvolvedores e serviços para oferecer um dos maiores ecossistemas integrados. Com centenas de marcas certificadas e milhões de usuários ativos na plataforma, SmartThings facilita inovações na vida conectada em múltiplos casos de uso.

Para obter mais informações sobre SmartThings acesse www.samsung.com/br/apps/smarthings e, para saber mais sobre as TVs Samsung, visite https://www.samsung.com/br/tvs/.