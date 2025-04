Ubisoft+ já está disponível no Brasil

A Ubisoft acaba de lançar no Brasil o Ubisoft+, seu serviço de assinatura com mais de cem jogos disponíveis para download no PC (Windows). A novidade inclui lançamentos, DLCs e títulos clássicos, e chega ao país após se estabelecer com sucesso na América do Norte e Europa, onde foi lançada em 2019. No Brasil, a assinatura mensal do Ubisoft+ custa R$49,99.

Com a contratação do serviço, usuários podem aproveitar um catálogo diversificado e crescente de títulos, incluindo:

• Próximos lançamentos: Riders Republic, Tom Clancy´s Rainbow Six Extraction, entre outros.

• Lançamentos recentes: Far Cry 6, Assassin´s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Immortals Fenyx Rising, Tom Clancy´s Rainbow Six Siege, entre outros.

• Jogos clássicos: Títulos das séries Tom Clancy´s The Division, Tom Clancy´s Ghost Recon, For Honor, Prince of Persia, Rayman e muito mais.

• Preferidos dos jogadores de PC: Anno, Heroes of Might and Magic, Silent Hunter, The Settlers e muito mais.

Os usuários do Ubisoft+ terão ainda recompensas mensais, como itens de customização, boosters e outros conteúdos que poderão ser resgatados e usados dentro dos jogos. Com o tempo, os assinantes poderão evoluir dentro de um ranking de quatro níveis (Bronze, Prata, Ouro e Platina) e conquistar prêmios exclusivos de cada um deles.

“Estamos comprometidos em oferecer aos nossos jogadores a melhor experiência e a forma mais prática de conhecer todos os universos que criamos”, disse Philippe Tremblay, diretor associado de assinaturas da Ubisoft.”Por isso, seguimos expandindo o Ubisoft+ a mais jogadores, de novos territórios, e facilitando o acesso a futuros lançamentos, jogos recém-chegados ao mercado, títulos clássicos e muito mais a partir de uma única assinatura”.