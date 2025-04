As principais tendências do YouTube em 2021

A Criadora Gabi Oliveira é uma fonte de informação e inspiração para muita gente. Em seu canal, ela reúne um público de seguidores virtuais de aproximadamente 1 milhão de pessoas, sendo um dos canais participantes do programa Creators For Change , do Google. O canal já tem mais de 24 milhões de visualizações. E é lá que ela debate sobre racismo, direitos sociais e atualidades.

O pão caseiro foi o hit do “faça você mesmo” em 2020. Mas em 2021 o assunto culinária segue em alta. Queremos aprender a cozinhar de forma mais lúdica e simples. E é aí que entra o canal do Sau Sampaio , com uma cozinha acessível e cheia de dicas.