Kwai apresenta plataforma de anúncios para o Brasil

Em mais um passo na expansão e localização de conteúdos no Brasil, o Kwai, app de criação e compartilhamento de vídeos curtos, lança no país a plataforma Kwai for Business, que traz recursos e ferramentas para que empresas desenvolvam e insiram conteúdos patrocinados no aplicativo.

A Kwai for Business traz o conceito de “One Stop Shop” de soluções de negócios para as empresas, unindo tecnologia e conteúdo. Disponível no formato de autoatendimento, em que empresas e agências de publicidade podem criar suas próprias campanhas e se aproximar da audiência, a plataforma também oferece um business center completo, com serviços de inteligência e controle de campanhas para apoiar estrategicamente os parceiros comerciais em tomadas de decisão e acompanhamento de resultados.

“Nosso grande diferencial é ser a cara do Brasil. Temos uma base de 45,4 milhões de usuários ativos mensais, segundo a ComScore, que inclui pessoas com mais de 20 anos e com uma boa penetração em todo o Brasil”, afirma Paulo Fernandes, Diretor de Vendas para Américas do Kwai. “Somos um aplicativo que conta com uma comunidade diversa e criativa e que traz conteúdos localizados, pensados para os brasileiros. E é esta essência que também estamos trazendo para nossa plataforma de anúncios”.

As marcas podem explorar as ferramentas de anúncios disponíveis, como as variações de publicidade in-feed e com anúncios em tela cheia, bem como desenvolver campanhas com atividades dentro do aplicativo, como desafios e hashtags especiais que ampliam o engajamento da audiência.

“O Kwai for Business prioriza a experiência de usuário e otimização do tempo na criação de campanhas de Ads, com uma plataforma super simples, intuitiva e fácil de usar. Também oferecemos, de maneira consultiva, projetos de mídia e conteúdo para cada objetivo de negócio, seja awareness, consideração ou de performance”, explica Paulo Fernandes.

Formatos de anúncios

Neste primeiro momento, a plataforma Kwai for Business possibilita que empresas desenvolvam suas campanhas dentro do app, e para isso podem explorar os seguintes formatos já disponíveis:

In-Feed Ads: Neste formato, as marcas podem inserir diferentes tipos de cards em seus vídeos, que possibilitam criar campanhas de call-to-action para websites, aplicativos ou games, ativações para compra de produtos em lojas de comércio eletrônico ou até mesmo direcionar para um livestream. Este tipo de conteúdo aparecerá para os usuários durante a navegação pelo feed na plataforma.

Formatos de Reserva: Nesta opção, as marcas podem criar anúncios imersivos em tela cheia (chamado de Eye Max), que trazem conteúdos mais dinâmicos para os usuários com campanhas de conversão. Este tipo de conteúdo será exibido assim que os usuários abrirem o aplicativo, antes de iniciarem a navegação.

Take over: Este formato permite criar campanhas com imagens estáticas ou GIFs, que permitem ações de call-to-action para websites, aplicativos ou games. Este tipo de conteúdo também será exibido assim que os usuários abrirem o aplicativo.

A plataforma Kwai for Business está disponível para empresas e agências de publicidade no país que queiram desenvolver campanhas e atividades no aplicativo. Mais informações: [email protected]