Razer amplia família de microfones com o Seiren V2 PRO e Seiren V2 X

A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, anuncia a chegada de dois modelos à sua premiada família de microfones para transmissão: o Seiren V2 Pro e o Seiren V2 X. A nova família de produtos Seiren V2 foi projetada para ser a peça central de qualquer setup de streamers. oferecendo recursos premium em microfones dinâmicos e condensadores que fornecem captura de áudio natural e realista.

O Seiren V2 Pro oferece vocais avançados e poderosos que permitem aos streamers demonstrarem todo o timbre e potência de suas vozes com qualidade comparável à de profissionais do rádio. Além disso, para garantir que o microfone capture apenas o necessário e filtre naturalmente impactos acidentais e ruídos de fundo, o modelo conta com filtros passa-altas e limitadores de ganho analógico. Entre outros recursos do Seiren V2 Pro estão:

• Microfone dinâmico para captura vocal rica e poderosa

• Frequência de resposta de 20Hz para captura completa de áudio

• Range dinâmico superior e precisão com taxa de 24 bits

Já o Seiren V2 X aprimorou a premiada fórmula do microfone condensador Seiren X e oferece padrões de captação supercardióide capazes de isolar facilmente a voz do usuário de ruídos de fundo, focando apenas no que o público quer ouvir. Entre os principais recursos do Seiren V2 X estão:

• Microfone condensador de 25 mm para qualidade natural de voz

• Limitador de ganho analógico para evitar distorção de voz

• Faixa dinâmica superior e de precisão com taxa de 24 bits

Tanto o Seiren V2 Pro quanto o Seiren V2 X têm opções quase ilimitadas de personalização por meio do software Razer Synapse. Além disso, criadores de conteúdo podem desfrutar de um controle com ajustes independentes de input/output em múltiplas fontes de áudio, tendo assim o domínio total do som ouvido por eles próprios durante as transmissões e do som ouvido pelo público que os acompanha.

Para mais informações sobre o Seiren V2 Pro, clique aqui

Para mais informações sobre o Seiren V2 X, clique aqui

Preço sugerido e disponibilidade no Brasil

Seiren V2 Pro

R$1599.00

Chegada ao mercado brasileiro: Dezembro de 2021

Seiren V2 X

R$1099.00

Chegada ao mercado brasileiro: Novembro de 2021