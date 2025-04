7ª temporada de DC’s Legends of Tomorrow: lançamento, elenco e como assistir

A 6ª temporada de DC’s Legends of Tomorrow da CW levou seus personagens ao mundo dos alienígenas. Como de costume com esta série do Arrowverse, tudo foi muito confuso, divertido e cheio de surpresas.

Na 6ª temporada (spoiler) foi revelado que Gary sempre foi um alienígena. Além disso, Sara morreu e um gênio do mal a clonou usando DNA alienígena. A série também apresentou um novo personagem com habilidades de detecção de alienígenas, Esperanza “Spooner” Cruz.

A temporada terminou com uma invasão alienígena, uma despedida chorosa de Mick e Constantine, um casamento entre Sara e Ava e um Waverider duplicado explodindo o navio das Lendas.

Agora que a 7ª temporada de DC’s Legends of Tomorrow está no ar, o que os espectadores podem esperar da nova aventura?

Quando estreia a 7ª temporada?

Felizmente, os fãs não precisaram esperar pela estreia. O programa já retornou à The CW em 13 de outubro, apenas um mês após o final da 6ª temporada. Para quem não acompanha a série, ou deixou de assistir em alguma temporada, é possível assistir às temporadas de 1 a 5 no Netflix.

Vale a pena lembrar que alguns usuários podem enfrentar problemas de geolocalização que limitam seu catálogo. Alguns provedores de VPN para Netflix são especializados em resolver este problema, então vale a pena dar uma conferida.

A estreia da 7ª temporada começou exatamente de onde o episódio anterior parou. Um misterioso Waverider entrou na atmosfera e destruiu o próprio Waverider das Lendas, prendendo-os em 1925.

Agora, os heróis têm que descobrir um caminho para casa enquanto simultaneamente se misturam nos anos 20.

A sinopse de Legends of Tomorrow, 7ª temporada, Episódio 1 da DC, “The Bullet Blondes”, diz:

“Depois de derrotar os alienígenas e salvar a Terra, todos se encontram presos em 1925 na cidade de Odessa, Texas. Querendo ajudar a consertar as coisas, Astra tenta usar seus poderes. Isso atrai atenção indesejada da cidade. Percebendo que precisam escapar, Sara e Ava criam uma distração. Zari está achando difícil superar Constantine. Behrad sugere a única coisa que ele sabe que pode ajudar.”

O trailer mostra as lendas presas na década de 1920

No trailer da 7ª temporada de DC’s Legends of Tomorrow, que você pode ver no canal oficial da The CW no youtube, as Lendas lutam para se aclimatar nos anos 20.

Como de costume, eles parecem se encontrar em circunstâncias desfavoráveis. Mas, no mínimo, eles estão fazendo tudo com estilo. Ao longo do trailer, as Lendas podem ser vistas vestindo várias roupas dos anos 20.

De todos os personagens, Ava parece estar levando o fato a sério. Ava avisa o grupo na nova promoção da próxima temporada: “Se ficarmos aqui, as coisas podem ficar muito ruins”.

Quem faz parte do elenco da série?

Os personagens regulares da série DC’s Legends of Tomorrow incluem:

Caity Lotz como Sara Lance;

Tala Ashe como Zari Tomaz e Zari Tarazi;

Jes Macallan como Ava Sharpe;

Olivia Swann como Astra Logue;

Adam Tsekhman como Gary Green;

Shayan Sobhian como Behrad Tarazi;

Lisseth Chávez como Esperanza “Spooner” Cruz;

Nick Zano como Nate Heywood.

Amy Louise Pemberton como Gideon e Matt Ryan como Gwyn Davies também entram no elenco. Ryan recentemente interpretou John Constantine na série, porém não fará mais o papel na nova temporada. E Dominic Purcell vai reaparecer como Mick Rory.

Quanto aos vilões da temporada, isso é um mistério. A Syfy WIRE entrevistou recentemente o co-showrunner de Legends of Tomorrow, Keto Shimizu. Quando questionado sobre o grande mal da temporada, Shimizu disse:

“Não direi explicitamente quem são os vilões. Acho que será uma descoberta divertida para os nossos fãs. Mas direi que você não terá que esperar muito. Não estamos apostando nossa história em atritos entre vilões e heróis nesta temporada, como normalmente faríamos. Descobrimos isso, em vez do mistério disso – o ‘Quem é? O que está acontecendo? ‘- na verdade, estamos mais interessados ​​no ‘por que’ e no ‘o quê ‘ dessas histórias. Então, na verdade, vamos contar histórias paralelas na primeira parte da temporada, que tanto explica como o vilão foi criado, mas também o que aconteceu a seguir. ”

Como você pode assistir a 7ª temporada de DC’s Legends of Tomorrow?

Os fãs de DC’s Legends of Tomorrow não vão querer perder a 7ª temporada. E, infelizmente, há poucas maneiras de assistirem os novos episódios. DC’s Legends of Tomorrow tem seus episódios transmitidos semanalmente às quartas na The CW.

É possível assistir aos episódios novos um dia após sua estreia no aplicativo ou site da CW. Porém, não há previsão para a estreia oficial no Brasil.