Celulares lideram desejo de compra na Black Friday e 55,84% dos brasileiros pretendem gastar entre R$ 500,01 a R$ 3.000,00

A Black Friday é vista como uma época do ano positiva para realizar grandes compras por preços menores. Inclusive, o preço do produto é o aspecto mais importante na decisão de compra para 83,48% dos consumidores. Contudo, ser uma loja conhecida para efetuar a compra (54,7%), ter selos de segurança (38,18%) e ter boa avaliação no Reclame Aqui (37,89%) também são fatores que contribuem para a tomada de decisão.

De acordo com o estudo da Conversion, a Black Friday de 2021 deve ser maior do que a do ano passado, devido a um aumento na intenção de compra entre os consumidores. Segundo a pesquisa, em 2020, 76,5% dos brasileiros realizaram compras no período, enquanto para este ano, a previsão é de que esse número cresça para 87,75%, refletindo em um aumento de 14,7% – movimentando positivamente a economia no país, após períodos críticos de pandemia.

Com relação às compras online, 72% dos entrevistados pretendem realizar as compras via site e lojas virtuais (56,98%) ou até mesmo em aplicativos de compras (14,81%), mostrando que o e-commerce também tem grandes chances de se destacar.

Ainda, a pesquisa da Conversion também analisou os e-commerces favoritos dos consumidores para a realização de compras na Black Friday. Em primeiro lugar, a Americanas surge com 17,67% da preferência dos consumidores, seguido de Magazine Luiza e Amazon, 14,9% e 11,98% da preferência, respectivamente. Casas Bahia (9,83%), Mercado Livre (9,68%) e Shopee (6,76%) também aparecem na lista de possíveis comércios eletrônicos escolhidos para compras, mostrando que a disputa entre os grandes e conhecidos e-commerces do país será grande.