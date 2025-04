Brasil ganha Comunidade TeamViewer em português

A TeamViewer, provedora líder global de soluções de conectividade remota e digitalização de ambientes de trabalho, anuncia o lançamento da Comunidade TeamViewer Brasil — um espaço totalmente customizado para que os usuários brasileiros e entusiastas TeamViewer de Norte a Sul do País possam interagir em português e buscar suporte individual sob medida para esclarecer suas dúvidas e demandas sobre as soluções TeamViewer.

Esta é a primeira vez que a empresa alemã lança uma comunidade em português do Brasil para troca de conhecimento, experiências e suporte, em uma decisão histórica e estratégica, amplamente alicerçada no forte poder de decisão de compra e na grande influência dos brasileiros na geração de tráfego no site da TeamViewer.

Só para se ter uma ideia, hoje o Brasil contabiliza 40.000 licenças ativas e a Comunidade mais de 450 mil usuários registrados; só em setembro de 2021, a Comunidade registrou mais de 3 milhões de pageviews, o que mostra o valor significativo que ela traz para milhares de pessoas diariamente. No ranking de Estados, São Paulo lidera em número de interações, seguido do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. O Brasil ocupa o oitavo lugar na lista dos mercados mais influentes para a TeamViewer.

“Os brasileiros são muito ativos em nosso website e agora terão ainda mais voz com o lançamento da Comunidade TeamViewer em português, e especialmente formatada para eles, com fórum para colaboração, perguntas & respostas, suporte peer-to-peer ágil e muito mais eficiente e um hub de conhecimento com centenas de artigos e documentação técnica em português sobre guias de procedimentos e descrições de recursos de todos os nossos produtos”, afirma Andreas Kiessling, Gerente de Canais e Desenvolvimento de Negócios da TeamViewer LATAM.

A Comunidade TeamViewer Brasil estará integrada à plataforma global TeamViewer Community, podendo já ser acessada por meio da aba de escolha de idiomas localizada no topo da página ou diretamente em https://community.teamviewer.com/Portuguese

Na web, a TeamViewer está em www.teamviewer.com e www.teamviewer.com/pt-br