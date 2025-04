EA e Respawn Entertainment anunciaram Apex Legends: Fuga, a próxima evolução do premiado jogo de tiro de lendas, que chegará a jogadores e jogadoras de todo o mundo em 2 de novembro. Apex Legends: Fuga apresentará uma variedade de novas atualizações que mudarão o jogo e irão agitar a competição dos Jogos Apex. Lendas, cuidado, uma tempestade está se formando!

A próxima grande atualização de Apex Legends apresentará um rosto familiar como a mais nova Lenda do jogo: Ash. Mais do que apenas a supervisora de Arenas, e agora, totalmente reconstruída, Ash é um simulacro feito da mulher que já foi Dra. Ashleigh Reid. Um rastro de Leigh ainda permanece dentro de Ash, acendendo suas próprias conexões com outra Doutora na Arena.

Saiba mais sobre essa mestre do combate psicológico e físico no trailer Apex Legends: Fuga – Histórias das Terras Ermas – Do pó ao pó no YouTube aqui.

Mais notícias sobre Apex Legends: Fuga serão reveladas nos próximos dias antes do lançamento oficial da atualização em 2 de novembro para PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch™ e PC via Origin e Steam®.

Para obter mais notícias sobre Apex Legends, verifique as páginas oficiais do jogo no Twitter, Instagram, YouTube ou visite www.playapex.com para as últimas atualizações.