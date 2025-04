Digio é o novo patrocinador da B4 Angels, time feminino da B4

Com o objetivo de levar ao público experiências que conectam e trazem emoção no universo gamer e também apoiar iniciativas que promovam a diversidade, o Digio, plataforma digital de serviços financeiros, se torna o patrocinador oficial da B4 Angels. Composto apenas por mulheres, o time faz parte da B4 Esports, uma das principais organizações de eSports do Brasil.

O time de Valorant, formado em 2019, é uma equipe exclusivamente feminina formada por Tayhuhu, Celinett, Isaa, Shyz e Shizue. O Digio estampará com seu logo os uniformes de todos os times da B4 (Wild Rift, PUBG e Valorant e outros), ações nos canais de mídias sociais das marcas, com ativações com influenciadores e lives. Ao longo dos próximos meses, as marcas também anunciarão programações para outros grandes projetos.

Segundo Loreta Caporrino, head de Marketing do Digio, o apoio a ações como essa pode transformar a vida das jogadoras e contribuir para a diversidade dentro do cenário de eSports. “O Digio tem se aproximado de diversas ações dentro do universo gamer porque quer ser um viabilizador de experiências, levar emoção e felicidade para os participantes. Nesse caso, acreditamos que apoiar ações como essa, que coloca os diferentes grupos no centro, é um passo a mais para contribuir com o desenvolvimento e o crescimento da diversidade dentro do ecossistema gamer. Com a B4, vamos contar histórias inspiradoras e empoderar mulheres dentro de games e eSports”, destaca a executiva.

A ideia de apoiar o time Angels da B4 vem ao encontro da presença ainda reduzida de mulheres cis, trans e não binárias em grandes competições de eSports que, apesar da plena ascensão, enfrenta diversos desafios para trazer inclusão e representatividade a estes grupos. Segundo Pesquisa Game Brasil deste ano, 51,5% dos gamers brasileiros são representados por mulheres, o que demonstra um grande interesse delas pelo tema.

“Estamos imensamente animados com essa parceria! Mulheres no mercado de games é claramente um desafio seja como pró player, seja na área de negócios. Os dados comprovam que existe um histórico grande sobre assédios e preconceitos, principalmente dentro das plataformas de jogos. Os chats chegam a ser cruéis. Por isso, estamos felizes em poder levantar essa bandeira na B4, junto do Digio. As meninas são incríveis e com histórias mega inspiradoras. Vamos ressignificar a presença feminina no mercado de eSports!”, comemora Eduardo Abrão, Sócio e Head de Parcerias e Projetos da B4.

A B4 nasceu como um grupo de jogadores que queriam se destacar nos servidores de Free Fire. Três anos depois, a organização está presente nos principais jogos de mobile e console do mundo.