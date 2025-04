Copa do Mundo de desenvolvimento de jogos avança para etapa de incubação com cerca de 100 projetos classificados

Realizada nos dias 8 a 10 de outubro, a primeira etapa da GameJamPlus recebeu mais de mil participantes de 60 sedes ao redor do planeta. Foram desenvolvidos mais de 200 projetos nestas 48 horas, e agora as equipes que se destacaram seguirão em frente nesta que é a maior maratona competitiva de desenvolvimento de games do mundo.

Para a segunda etapa, os 100 jogos que mais se destacaram irão passar para o período de incubação. “Cada ano que passa, a competição fica mais acirrada. Os participantes deste ano vieram com muita criatividade e talento. Os jurados têm a tarefa, cada ano mais difícil, de selecionarem os melhores projetos. Sempre nos surpreendemos com a qualidade dos jogos criados em tão pouco tempo na primeira fase!”, conta Ian Rochlin, CEO da GameJamPlus.

Para esta nova fase da maratona, os participantes poderão participar de palestras e oficinas com profissionais renomados do universo gamer. Terão também uma área dedicada a networking com os demais competidores de todo o mundo, além de um calendário especial onde poderão solicitar mentorias exclusivas para tirarem dúvidas mais específicas.

Serão 4 meses de atividades, até que os projetos estejam devidamente prontos para serem novamente avaliados em fevereiro, quando jurados de todo o mundo irão jogar cada um dos games criados e desenvolvidos pelas equipes. “Nosso corpo de jurados vai testar um por um, avaliando as qualidades técnicas de cada projeto, o quanto evoluíram da primeira etapa para a segunda e o quanto está bem estruturado o plano de negócios para a comercialização do jogo no futuro. Dessa avaliação sairão os semifinalistas, que são classificados para a grande final da nossa maratona”, explica Felipe Alvarenga, diretor de comunicação da GameJamPlus.

Nesta 5ª edição, a GameJamPlus alcançou mais de 20 países, como França, Filipinas, Cabo Verde, Estados Unidos e Bolívia, entre outros. Só no Brasil, mais de 17 estados possuem sedes com suas equipes concorrendo a premiações diversas, além do título de Melhor Jogo do Ano. Se para os desenvolvedores, essa corrida já começou, para os amantes e entusiastas do cenário indie de games, é hora de fazer as apostas.

