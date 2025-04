Deezer tem crescimento de 24% no número de ouvintes de podcasts e se mantém atenta às tendências de mercado

Sem sombra de dúvidas, os podcasts têm sido a forma de consumir conteúdo que mais cresce no Brasil e no mundo. E essa expansão se tornou ainda mais clara com o surgimento da pandemia da Covid-19. De acordo com um levantamento realizado pela Globo em parceria com o Ibope , 57% dos entrevistados afirmaram começar a ouvir programas em áudio digital durante a pandemia, por exemplo. A mesma pesquisa apontou que o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial dos países que mais cresceram em número de ouvintes de podcast.

Segundo o estudo State of the Podcast Universe, da Voxnest, o Brasil se tornou um terreno fértil para o surgimento desse tipo de material, tendo apresentado um crescimento de 103% no número de novos programas em 2020. E a Deezer se mostra atenta a esse movimento de mercado, produzindo, desde 2019, podcasts originais e exclusivos para sua plataforma.

Segundo Pedro Kurtz, Head de Conteúdo, Artist Relations e Label da Deezer no Brasil, a empresa faz parte da evolução desse cenário: “O consumo de podcasts vêm numa crescente principalmente pelo fato das pessoas poderem ouvi-lo realizando diferentes tarefas no dia a dia, tornando essa prática de fácil consumo para o usuário. De olho nessa tendência e no mercado brasileiro, a Deezer já lançou 19 podcasts originais e ainda temos mais lançamentos originais e/ou exclusivos confirmados até o fim do ano. O momento para investir neste segmento não poderia ser mais positivo e animador”, conta.

Esse investimento resulta em um crescimento constante no consumo de podcasts pelos usuários da plataforma. Em 2021, o número de ouvintes de podcasts cresceu 24% e o número de streams, quantidade de reproduções de episódios, aumentou 32%.

Dentre as produções originais Deezer, o podcast Céu da Semana mantém sua posição como podcast mais escutado desde 2019. O programa é apresentado semanalmente por Mariana Candeias, mais conhecida como Maga Astrológica, e compartilha as previsões semanais para cada signo nos diversos âmbitos sociais, como vida amorosa e vida profissional. O podcast ocupou nos últimos seis meses o top 10 dos podcasts mais buscados dentro do aplicativo e conta com constantes spin-offs para datas comemorativas que batem números recordes, como o especial com previsões para o ano novo.

O grande consumo do Céu da Semana demonstra uma tendência da plataforma que hoje conta com o gênero de podcast “Espiritualidade e Religião” como o terceiro mais ouvido. O primeiro e segundo lugar são ocupados, respectivamente, pelos gêneros de “Sociedade e Cultura” e “Comédia”. Já “Educação” e “Estilo de Vida e Hobbies” aparecem na quarta e quinta posição.

Internacionalmente, a empresa mantém a mesma linha focada em parcerias, produções originais e no incentivo ao consumo de podcasts. Em 2021, seus investimentos em podcasts cresceram com relação ao total investido no ano passado e, hoje, a empresa conta com mais de 60 produções originais da Deezer em todo o mundo focadas em seus respectivos mercados locais.